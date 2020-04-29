【五一黃金周】備戰五一黃金周 商家和景區同時面臨危與機

在內地，新冠肺炎的陰霾好似逐漸變淡，過明日便是連休5天的五一黃金周，是10年來最長的五一假期，內媒指原因是要促進國內旅遊業復甦、拉動消費。經歷居家抗疫的日子後，不少民眾表示迫切想去旅行，商家和景區做好迎客準備，但也面臨兼顧防疫與賺錢的難題。

機遇：出行人數近1億+報復性消費

有報告預計，內地五一出遊人數預計將創疫情以來新高，為清明節的兩倍以上，或近1億人次。為刺激消費，多地推出針對性扶持政策，提振旅遊業。據旅遊網站攜程不完全統計，目前內地已有浙江湖州、江蘇常州、貴州等20多省市為居民發放旅遊消費券。但受疫情影響，民眾出行以本地與周邊遊為主。

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多重利好下，攜程省內跟團遊訂單按月增長160%，當地嚮導訂單量增長近3倍。酒店方面，據攜程統計，目前支付成功的總交易總額以數億元計。至於景區，門票銷量增長94%。五一期間，全國景區開放數量將創新高，總數超過4,000家。

就算不準備去外地出遊，相信也會有不少民眾選擇在當地商場購物。因居家抗疫期間，民眾在線下門店、商超購物減少，如今的假期勢必帶來一波報復性消費。

挑戰一：如何加強客流管理成關鍵

在微博上，不少網民言語之間透出興奮：「終於可以出去玩，好想立刻去散心」，「現在酒店很便宜」，「期待假期」。但也有網民表示，擔心景區人太多，會有染疫風險。事實上，內地景區內的健康及分流管理等問題一直存在，疫情進一步「放大」了這一現象。

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內媒日前報道，浙江工商大學旅遊與城鄉規劃學院副教授喬光輝稱，「遊客的旅遊意願逐漸恢復，再疊加假期及優惠活動，很可能會出現客流量高峰。因此，對於景區來說，進一步加強相關管理成為關鍵。」

挑戰二：旅遊景區接待遊客量有限制

因應人群聚集會造成疫情反彈，文化和旅遊部、國家衛健委日前發布通知，旅遊景區接待遊客量不得超過核定最大承載量的30%。

雖然可降低人群集聚引發的染疫風險，但此「限流令」也會影響景區的吸金能力。

挑戰三：民眾的消費能力有多大

值得注意是，受疫情衝擊，內地出現大批失業人群。西南財經大學、螞蟻金服研究院剛聯合發布的最新報告顯示，今年第一季中低收入階層及從事自由業的工作穩定和收入都受新冠疫情影響較大，再加上874萬高校畢業生即將走入職場。

如果民眾擔心職位不保，又或者忙於尋找工作，大部分人心態是積穀防飢，對消費態度肯定比前謹慎。

本報記者：費風

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