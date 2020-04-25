【油價暴跌】原油寶勁蝕  曝風控重大缺陷兼用人「才不配位」

中國銀行（03988）「原油寶」爆煲事件轟動國際，據估計該行及其客戶虧損超過300億元人民幣，可能成為「負油價」最大輸家之一。昨天一篇懷疑是因反腐落馬的原中行行長王雪冰對事件的評論在網絡熱傳，指中行風控體系存在重大缺陷，批評事件是當前中國用人「才不配位」的問題縮影。

在這封被指是王對事件的評論中，他指出售投資產品的機構的銷售（sales）在市場出現巨大波動時有責任通知客戶，如果由於市場價格反向變化造成客戶保證金不足，應立即要求客戶補足，並根據合同規定提醒和說明客戶如不能及時補足保證金的後果。這次事件中，中行應向客戶說明時差和交割結算的具體時區，同時也要說明是否能提供24小時的交易服務。他認為「中行內部前端中段和後端脫節，特別是內部風控體系出現或存在重大的失誤和缺啗。」

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他對事件感到失望，指中銀八九十年代已在全球交易市場中確立了聲望和地位，如今中行的榮譽和名望皆毀於一旦，付之東流。他說，「中行之所以發生這種事情也很自然，不過是冰山一角，整個中國當前縮影，最主要是用人的問題，也就是吏治的問題。才不配位，反受其累，德不配位，必受其罪！」

王雪冰是改革開放後內地金融界開拓者之一，自1976年25歲進入中國銀行，先後在總行、倫敦分行、紐約分行工作，歷任副經理、經理、 副總經理等職，直至中行行長職位。2002年仕途巔峰時，因被查出在擔任中國銀行紐約分行總經理期間違規操作，致美國財政部貨幣監理署（OCC）與中國人民銀行聯合對中國銀行罰款2000萬美元。2003年，王雪冰因受賄金額人民幣115.14萬元被判處有期徒刑12年。

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以下為網傳原中行行長王雪冰對原油寶事件的評論全文：

關於中行的原油寶之事，昨天我問中行負責全球市場交易的領導甄梅，才知道她已於今年退休了。她是我原在紐行培養的幹部，才知道她今年已退休，她對此也十分震驚。

因我在2000年離開中行後，原來培養的大批國際業務的骨幹全陸續離開。人才大量流失。特別是中行改變了我原訂的發展戰略，失去了過去歷史和我苦心建立的國際業務的特色和人才技術品種和客戶等市場份額和特色，尤其是在用人方面，排擠我原來培養的大量人才，啓用了一大批庸才非專業人員和馬屁精小人們。所以在2008年就發生了在美國債券業務的天文數字的虧損。

現在沒有見到中行和客戶之間的交易合同原本，所以無法瞭解相關的條款。但從一般的市場原則和慣例來講，作為出售投資產品的機構的銷售（ sales）在市場出現巨大波動時，特別是自己的客戶購買的產品將或者已出現虧損時，是有責任提醒和通知客戶，如果由於市場價格反向變化，造成客戶保證金不足，應立即要求客戶補足，並根據合同規定提醒和說明客戶如不能及時補足保證金的後果。

如果中行的原油寶是掛鈎美國的WT原油或者是英國的布倫特原油，因時差關係，需要向客戶說明時差和交割結算的具體時區，同時也要說明是否能提供24小時的交易服務。我的感覺是中行內部前端中段和後端脫節，特別是內部風控體系出現或存在重大的失誤和缺啗。

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總之，我感到十分的失望，在八十年代和九十年代，中國銀行在全球的交易市場中已確立了自己的地位和聲望，我也曾在九四年被美國期貨交易市場授予了黃金交易領袖獎，這是中國的金融機構和全世界華人唯一獲得的一次。而今中行的榮譽和名望皆毀於一旦，付之東流。

不過仔細一想，中行之所以發生這種事情也很自然，不過是冰山一角，整個中國當前縮影，最主要是用人的問題，也就是吏治的問題。才不配位，反受其累，德不配位，必受其罪！

本報記者：潘攀

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