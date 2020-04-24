【中國經濟】滬指震盪下行收跌逾1% 險守2800關

海外疫情持續蔓延，加上原油價格劇烈波動，投資者避險情緒明顯，內地股市今日（4月24日）震盪走弱，上證綜合指數收跌逾1%，險守2800點關口。

分析指，A股受外圍拖累，難以走出獨立的指數反彈行情，且內地五一長假在即，不確定性因素增，投資者或選擇節後再入市。

五一長假在即 投資者觀望

A股今日開盤後震盪走弱，午後持續下行，三大指數集體跌逾1%，截至收市，滬指收報2808.53點，跌1.06%；深證成指報10423.46點，跌1.33%。創業板指全日跌1.27%，收報2003.75點。

滬深兩市成交合計6252億元（人民幣，下同），較前一交易日有所萎縮，其中滬市成交2441億元，深市成交3811億元。北向資金今日淨流入逾40億元。

盤面上，僅飲料製造上漲，其他題材概念全線回落，採掘、農業、生物醫藥、傳媒等跌幅居前。

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人行縮量續做TMLF 政策向寬未改

消息面上，人民銀行今日大幅縮量續做到期一年期定向中期借貸便利（TMLF）且利率較上次操作下調20個基點（bp）至2.95%，同中期借貸便利（MLF）持平。

路透引述業內人士認為，在流動性持續合理充裕之際，此次續做一方面是為了因應金融機構申請，另一方面亦是為了保持該工具的連續性，同時在二級資金市場利率偏低的情況下，人行也並未更多下調TMLF操作利率。

他們並稱，雖然此次操作規模較到期大幅縮減，但並不能說明人行貨幣政策寬鬆的態度有轉變，在政治局會議明確提出降準降息後，貨幣寬鬆趨勢仍在，年內進一步下調公開市場操作利率仍是大概率。

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責任編輯：蒯宇澄

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