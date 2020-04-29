【全球索償】「百國聯軍」恐兵臨城下？中國需防3張刀刃懸頭上

▲ 【疫情賠償】「百國聯軍」恐兵臨城下？中國需防3張刀刃懸頭上。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大爆發。由於疫情最先出現在中國，截至目前已有美國、英國、澳洲、印度等國的政府和民間組織，向中國提出索償要求、有西方政客甚至提出要對中國作出「紐倫堡式審判」；儘管這些索償訴訟，都沒有多大可操作性，但這不代表中國能絲毫無損，中國在索償潮中將面臨3張刀刃。如何化解，考驗執政者智慧和中國巧實力。

美國在這一波索償潮中走得很前。其中，密蘇里州總檢察長已於當地時間周二，在密蘇里東區聯邦地區法院起訴中國政府，指控中國隱瞞疫情，累及全球。

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而共和黨眾議員班克斯（Jim Banks）也在Twitter宣稱，要推動向中國索償近3萬億美元（約22萬億港元）。有專家甚至稱，美國法院作出裁決後，可以扣押中國在美國的資產。

美國、英國、澳洲、印度已官民出手

作為美國盟友，澳洲亦已蠢動，澳洲聯邦參議員史托克（Amanda Stoker）指出，世界各國可以向國際法庭提出訴訟，以類似紐倫堡大審的方式，讓中國當局接受審判。

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第二次世界大戰後，同盟國美國、英國、法國和蘇聯軍事法庭在紐倫堡審判納粹戰犯，紐倫堡大審是近代史上重大事件。

英國智庫亨利傑克遜學會（Henry Jackson Society）亞洲研究中心主任韓德森（Matthew Henderson）指出，中國早有醫生和科學家指出疫情，但中國當局卻先讓那些醫生和科學家噤聲，讓全世界都被蒙在鼓裡。這成為對中國索償的理據。

訴訟或沒有可操作性 但不代表中國毋須正視

要注意的是，這些訴訟不少都政客「做騷」意味濃，未必有可操作性。別說美國法院在法律上無權審判外國政府，即使對中國展開國際訴訟，中國亦可以不應訴；以南海仲裁案為例，儘管海牙常設仲裁庭作出裁決，但中國仍可置諸不理。

但觀察人士指，這並不代表中國可在各國索償潮中全身而退，如任由這股被外國輿論為「百國聯軍」的索償潮蔓，中國與西方關係必定惡化，中國將面臨3大方面的挑戰。

其一：全球產業加速去中國化 越多國家、特別是西方具份量大國對中國提出索償，將強化西方對中國國家治理能力的「不信任」情緒，這股情緒一旦傳導到經濟層面，恐有更多外資企業部署把產業鏈移離中國、或與中國產業脫鉤。事實上，美國國務卿蓬佩奧日前就稱，疫情下各國應重新思考，是否採用華為5G。 其二：中國地緣政治利益受損 國際索償潮恐會把周邊國家、乃至西方世界對中國的不滿情緒放大，一旦更多國家把疫情責任推至中國身邊，恐令中國地緣政治關係網生變，不利中國拓展對經貿、甚至挫損中國的國家安全屏障，影響深遠。作為一帶一路支持者，伊朗官員日前揶揄和質疑中國的抗疫成果，便凸顯這種風險。 至於第三個影響，便是中國對外政治及經濟格局一旦生變，遏制了中國的發展空間；衝擊波傳回中國後，會否衍生更多政經問題、甚至動搖中國政經穩定大局，值得深思。

觀察者指，目前向中國索償的國家只有數個，西方將之稱為「百國聯軍（清末八國聯軍事件的諧音）」是言過其實，但事態的後續影響性不能輕視，中方應冷靜審視形勢，以智慧和巧實力應對，防範索償潮實質地國際化，令中國腹背受敵，嚴重不利國家戰略利益。

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本報記者：程國知

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