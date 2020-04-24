【小豬分手】羅志祥被曝愛和兄弟們「多人運動」 好友潘瑋柏私生活引關注

內地網紅周揚青證實與台灣知名藝人羅志祥分手，並爆出他私生活混亂，還和「兄弟們」與女生進行「多人運動」，引發花生友瞠目。此事不只影響羅志祥在內地的演藝事業，更牽扯出其他男藝人背負「渣男」嫌疑，包括美籍華裔歌手潘瑋柏。同時，周揚青的家庭背景也引來關注。

形象正面的潘瑋柏 疑似私下對網紅言語輕佻

有網民發現，社交平台IG上有一個追蹤270人，粉絲150多位的賬號，專跟網紅互動，且該賬號曾被潘瑋柏的朋友提及，疑似為潘瑋柏私人賬號。網民指，潘瑋柏用這個賬號關注女網紅，不時與她們互動，言語挑逗且主動。

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潘瑋柏與羅志祥的交情廣為人知，潘瑋柏經認證的IG賬號也有發布與羅志祥一同行街買衫的相片。因此，潘瑋柏被網民指證搭上女網紅的「黑料」，也被質疑和羅志祥「物以類聚，人以群分」。

▲ 潘瑋柏與羅志祥是圈中好友（圖片來源：潘瑋柏官方IG）

39歲潘瑋柏在美國出生，兒時回台灣居住，讀完中學又到美國讀大學，回台後加入樂壇，形像一向健康。去年爆出與內地空姐Luna戀情，年底被指因女方懷孕二人在美國秘密結婚，但工作室出面澄清指潘瑋柏還是未婚。

網民關注周揚青背景 據傳是富二代

在被周揚青爆出醜聞後，羅志祥今晨於IG及微博發布道歉文字：

對於這份感情我要向 @周揚青 小姐

鄭重的道歉 對不起 我錯了！

你在這九年裡為我付出了全部 是我不懂得去珍惜這段感情 不懂去珍惜一個最愛我的人 幼稚及僥倖的心態一次又一次欺騙你 讓妳受傷 難過

我確實犯了很多的錯誤 我也要向被我欺騙過以及不尊重過的所有女性道歉

對不起 我會承擔這一切的後果 ​

網民在怒罵「渣男」之餘，也驚歎他向周揚青的道歉言辭誠懇，引發對周揚青背景的關注。有消息指，周揚青並非只是拍片賣貨的普通網紅，而是真真正正的「富家女」和「官二代」。有網民發現，周揚青幾年前的微博曾透露，父親是當兵出身。

責任編輯：伍樂

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