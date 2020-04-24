王菲為《相信未來》網上義演復出 內地抗疫騷容祖兒陳偉霆等獻聲

新冠肺炎全球大流行，世界各地明星紅人以不同方式為疫情出錢出力，由美國流行樂壇天后Lady Gaga統籌，世界衛生組織及全球公民（Global Citizen）合辦的《One World: Together at Home》直播音樂會，本港時間周日凌晨舉行，引發全球關注之際，內地近日亦宣布在網上發起持續3日的《相信未來》義演，將有包括王菲、那英、容祖兒、陳偉霆、吳亦凡等逾百華語音樂人參與。

最新公布的參與名單包括郎朗、李雲迪、那英、周筆暢、汪峰、周迅、吳亦凡、張藝興、鹿晗、容祖兒、李克勤、陳偉霆、品冠、吳克群、歐陽娜娜，還有自2018年節目《幻樂之城》後就沒在幕前亮相演出過的王菲。

主持人陣容方面，有央視名嘴白岩松，湖南衛視和浙江衛視的當家主持人汪涵及華少。

王菲的經理人陳家瑛早前回應傳媒查詢時承認有關方面曾經聯絡，她表示：「的確有關方面係有聯絡過我們，但詳情細節都未知。為醫護打氣，為疫情中有需要的朋友共襄善舉籌款，阿菲當然是義不容辭。」

阿里巴巴集團旗下阿里音樂集團董事長高曉松周一（20日）宣布，將聯同微博、網易雲音樂、大麥網及蝦米音樂等音樂平台，聯合發起《相信未來》義演活動。活動擬於近期舉辦，持續3天，將向全網視頻播放平台全面開放，同步播出。

其後，優酷、騰訊視頻、央視頻等先後加入成為發起視頻平台，環球音樂中國、華研國際音樂北京、香港英皇娛樂等亦加入發起音樂機構。

高曉松表示，《相信未來》義演是「獻給每一位復工復學，重新上路的自己」。官微發文稱，希望透過今次演出，鼓勵每一個人從傷痛中走出、復工復產、重新迎向未來的關鍵時刻。再次出發，要靠艱難努力，更需要一份相信，希望這份相信，能通過音樂，通過各位的表演，獻給每一位在平凡崗位上努力奮鬥著的普通人，並呼籲音樂人站出來，無論是在家裡，在工作室甚至是在田野，各自拿起樂器歌唱起來，「用音樂的力量安撫所有的心靈」。

由於今次演出沒有任何商業及廣告成分，高曉松特意感謝曾經是對手的公司也敞開胸懷，攜手共赴抗疫舞台。

責任編輯：孫民

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