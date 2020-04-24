【中美角力】中國11月已知新冠病毒？ 耿爽斥蓬佩奧信口開河

新冠肺炎疫情持續，中美就疫情外交口水戰不斷。美國國務卿蓬佩奧再質疑，中國可能去年11月就知道有新型冠狀病毒，但肯定12月中旬前就已經知情，指中方很慢才向世人確認，包括世界衞生組織（WHO）。在北京，外交部發言人耿爽直斥蓬佩奧是出於嫁禍於人的信口開河，促美停止詆毀他國。

耿爽今日在例行記者會上稱，蓬佩奧不要以為表態時只要加上「可能」就可以任意栽贓，批評他的話毫無事實依據，完​​全是出於嫁禍於人的目的信口開河，與當前國際社會的普遍共識更是背道而馳。

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他強調，中方在新冠肺炎疫情防控問題上始終秉持公開、透明、負責任的態度，指中方第一時間向世衛報告疫情、同各國分享新冠病毒基因序列、同國際社會開展疫情防控合作。

他再以時間線反駁蓬佩奧的說法，指湖北醫生去年12月27日上報病例，武漢12月31日起發布疫情信息；今年1月3日起，中方定期向世衛和包括美國的有關國家和地區及時、主動地通報疫情信息。

他批評，無端質疑中國在疫情防控問題上的透明度，進行政治操弄，是對中國人民為防控疫情付出巨大努力和犧牲的不尊重。希望美方個別人尊重科學、事實和國際公論，停止詆毀他國，指美方當務之急是聚焦國內疫情防控，加強抗疫國際合作，而非混淆視聽、轉嫁責任。

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責任編輯：伍樂

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