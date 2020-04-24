【首富變負翁】手頭緊？王思聰「淪落」遊戲陪練時薪666元

前中國首富、萬達集團創始人王健林疑背負4千億元（人民幣，下同）巨額債務，受到輿論關注，而王健林獨子、青年富豪王思聰，日前被發現「淪落」遊戲陪練，不少網民調侃他：「最近是不是手頭緊？」

有內媒22日爆料指，王思聰在《雲頂之弈》遊戲中當陪練，其ID為「ig.wxz.」，照片是本人，資料上顯示自己是退役職業選手，登記在中國電競隊伍IG內。據報，王思聰開價每小時666元，收費遠超該平台遊戲陪練普遍十幾元到幾十元每小時不等的價格。

而許久未更新個人社交媒體的王思聰，當日就在微博回應事件說：「多的不說了好吧，666這價格誰點誰血賺。」間接證實事件屬實。

從他轉發的截圖可見，目前僅有5人找過他當陪練，其中4人給出推薦評價，其中有人讚道：「哥哥聲音特別好聽，哥哥的技術也是一流的。物超所值，性價比很高，在陪玩的同時還能一心二用指導老闆（編者注：遊戲陪練行業中，顧客被稱為老闆）吃雞，教擺位和出裝，讚讚讚。」

作為內地「富二代」的代表，王思聰以往行事作風十分高調，出門都是開豪車、住豪華酒店。去年，他因在四川成都顯擺吃日料，以一餐15,000元的消費登上內地微博熱搜榜。

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不過，王健林王思聰父子倆的財富近年來大大縮水，王思聰早前投資的多個項目均擱淺和失利，去年，他被人控告和追討1.5億元的欠債，內地法院曾對他頒下「限制高消費」令，凍結了其名下2,200萬元的資產。而最近因為新冠疫情，萬達集團收購的美國最大連鎖影院AMC傳出計劃破產重組，王健林被指債務缺口再擴大，已達4千億元。

對於王思聰如今「陪練遊戲每小時666元」，許多網民調侃道：「確實，百分百勝率確實值得這個價，傳奇選手一生從無敗績，是本人接單嘛，是我就下單了。」還有人說：「不用問，落魄了。出來混，是要還的。」

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但近日也有內媒拍到王思聰帶著新女友入住上海某高級酒店。據報他此前在日本、泰國等地度假了一兩個月，大概因為國外疫情越來越嚴重，王思聰只好攜美歸來，並按照規定得隔離14天。

責任編輯：費風

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