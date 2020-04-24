【五一黃金周】為免人群集聚 預約出遊成內地新趨勢

內地疫情陰霾變淡，過幾日便是民眾期待的五一黃金周。為避免人群集聚帶來染疫風險，北京市屬10家售票公園、安徽4A及以上景區等地景區實施「實名預約購票」制，且接待遊客數量也有限制。此外，五一期間，景區只開放室外區域，室內場所暫不開放。

今年五一 「預約制」出遊成新趨勢

假期雖令人興奮，但民眾不免擔心出遊集聚會有染疫風險。據內媒，北京頤和園、天壇公園、北海公園等市屬10家售票公園將首次全部實行「網絡實名預約購票、實名驗票入園」，建議廣大游客市民游覽時間早計劃，「預約票、錯高峰」。

日前，安徽省文化和旅游廳也明確，安徽境內的4A級及以上旅游景區在法定節假日要全部落實預約游覽，實現「應約盡約」，在常態化疫情防控中確保安全有序開放。

【中國疫情】備戰五一黃金周 商家和景區同時面臨危與機

【中國疫情】五一假期臨近 中疾控：三類高危人群不建議出遊

【中國經濟】疫情放緩五一黃金周加長 消費難望大爆發

內地五一料近1億人次出遊 上海廣州北京列熱門目的地

安徽省文旅廳表示，要堅持防控為先，做好景區客流管控，加強規範管理，推進關口前移，統籌抓好疫情常態化防控和推進文旅企業的復工復產。在落實疫防要求、強化常態防控的基礎上，啟動預約機制、強化聯防聯控，全力實現「安全、秩序、質量、效益、文明」的假日旅游工作目標。

除錯峰出遊外，有些景區還會控制客流量，每天接待游客量不得超過核定最大承載量的30%。並採取控制用餐人數，避免聚集用餐；備有75％的酒精棉球或其他消毒液等物品，免費供游客使用等措施。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC