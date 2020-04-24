美2月初就有新冠肺炎死者 《環球時報》胡錫進籲世衛調查

針對美國加州發現早於2月6日已出現新冠肺炎死亡病例，比先前首例死亡時間提早3周，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進呼籲世界衛生組織（WHO）介入調查，並稱美國早期紀錄非常不可靠，特朗普政府出於政治目的要求調查中國疫情的發生原因，惟在美國國內有很多需要搞清楚的線索，「病毒的起源決不能妄下結論」。

加州聖克拉拉郡公共衛生官員21日晚間公布3名新冠肺炎患者驗屍結果，其中一例在2月6日死亡，比先前公布華盛頓州首例死亡時間提早3周。當地衛生官員推測，由於新冠肺炎重症患者平均在染病1個月後死亡，代表該名死者可能1月初就染病，新冠病毒恐在去年12月已入侵美國。

根據《紐約時報》報道，該名死者是一名57歲女性，在矽谷一家半導體製造商工作，生前並沒有出國紀錄，但過去曾到各地出差，包括德國、奧地利和中國，一位友人則透露她在去年11月曾到過北京。

稱美國早期紀錄非常不可靠 疫情模型全都錯了

對此，胡錫進24日在微博發文表示，美國首個新冠肺炎確診病例發現於1月21日，患者是從中國回來的旅行者。現在看來美國早期的紀錄是非常不可靠的，當時的檢測手段落後和不重視，導致了美國的早期感染情況是一筆「糊塗帳」。

▲ 胡錫進認為，美國連最早的確診病例和死亡病例都搞錯了，意味美國為研究疫情所建立的模型也全都錯了，指導美國抗疫的醫學研究出了重大偏差。

他質疑2月6日去世的這名女子仍不確定是否美國第一名死亡病例，

最早的確診病例和死亡病例都搞錯了，意味美國為研究疫情所建立的模型也全都錯了，指導美國抗疫的醫學研究出了重大偏差。

胡錫進說，美國政府出於政治目的要求調查中國疫情的發生原因，然而在美國國內，需要搞清楚的疫情線索就有很多，而且重建其真實情形對美國接下來制訂抗疫的策略具有重大意義，也對人類進一步認識新冠病毒至關重要。上述最新發現表明，新冠肺炎的早期情況流失了大量資訊，

在將它們（資訊）中那些最關鍵的找回來之前，針對病毒的起源決不能妄下結論。

胡錫進最後「強烈呼籲」世界衛生組織參與聯合調查美國新冠病毒感染的早期情況，確保還原真實的資訊。

責任編輯：伍樂

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