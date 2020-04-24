李克強：國內困難挑戰仍嚴峻 越困難越要擴大改革開放

總理李克強日前視頻連線六省（市）政府負責人，聽取當前經濟形勢和下一步經濟走勢的意見建議。他表示，當前全球面臨的不確定性依然在增加，國內面臨的困難挑戰仍然相當嚴峻，但越是困難時刻，越要擴大改革開放；沒有更大力度的改革開放，外資外貿是穩不住的。

指「六保」是底線 「六穩」是目標

中國政府網今日刊登新聞稿援引其稱，當前應對疫情嚴重衝擊，穩住中國經濟基本盤，必須加大宏觀政策調節力度，切實做到「六保」，努力實現「六穩」。在當前形勢下，做到「六保」是底線，而實現「六穩」是目標。

「六保」是指保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉；而「六穩」是指穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期。

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「一定要堅持實事求是原則，科學研判經濟走勢，這是我們下一步更有針對性出台宏觀調控政策的依據和前提。」李克強稱，當前加大宏觀政策調節力度，對沖疫情給經濟帶來的不利影響，既能幫助企業渡過當下特殊困難，又要符合長遠利益。

他並稱，中小微企業和個體工商戶是吸納就業的主力軍，在此次疫情中受到的衝擊最大。要落實和及時完善稅費減免、金融支持、降低成本等助企紓困政策，各地也要加大支持力度，幫助企業特別是中小微企業和個體工商戶渡過難關。加大宏觀政策調節力度，提高實施效率，切實做到「六保」，努力實現「六穩」。

經濟要有活力，終究要靠激發每個個體和市場主體的內生動力，需要不斷深化「放管服」改革、優化營商環境，進一步激發市場主體活力和社會創造力。他並舉例說，即便像發行地方政府專項債這樣一件事，也要更加註重採用市場化辦法，遵循商業規則。

中國一季度國內生產總值(GDP)按年下降6.8%，這是1992年中國開始公佈季度GDP數據以來首次出現負值。

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責任編輯：蒯宇澄

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