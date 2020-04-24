【新冠肺炎】黑龍江又一市爆醫院集體感染 主力收治綏芬河境外輸入確診

內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情在黑龍江持續擴散，省內繼哈爾濱兩家醫院出現大規模感染，目前已累計感染了81人，類似情況近日在黑龍江的另一城市牡丹江重演，當地由境外輸入病例引起的醫院感染聚集性病例，感染人數也有增加。

已有14人感染新冠肺炎

據黑龍江衛健委網站通報，4月23日0-24時，黑龍江省牡丹江新增境外輸入關聯性無症狀感染者7例，均與此前牡丹江市康安醫院住院的確診病例龔某有關。

65歲女患者龔某，因肝病在康安醫院住院治療，住院期間丈夫王某陪護。4月5日，因康安醫院收治境外輸入確診病例，夫妻二人乘坐私家車轉至某二級醫院住院治療。4月18日，兩人核酸檢測結果均為陽性，確診新冠肺炎。

同一天，牡丹江市還通報了3名無症狀感染者。其中兩例是該二級醫院的醫護人員，一例為龔某的弟弟。從發病時間看，首發病例發病時間與牡丹江市最後一例本土確診病例間隔超過潛伏期，因此來自本土社區傳播的可能性不大。經國家、省流行病學專家組綜合分析判定為境外輸入病例關聯的新冠肺炎疫情。

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4月21日，牡丹江通報新增兩名無症狀感染者，均為龔某夫妻的密切接觸者。

黑龍江衛健委24日上午通報稱，牡丹江市在集中醫學觀察密切接觸者中，篩查出7例境外輸入關聯性無症狀感染者。其中3例分別為龔某在牡丹江市康安醫院住院期間同病區的住院患者及其妻子和共同生活人員，2例為同期間住院患者的陪護，1例是同期間陪護的親屬，1例是境外輸入關聯性確診病例龔某的密切接觸者。

截至4月23日24時，包括確診病例龔某夫婦在內，已至少有8人在康安醫院感染。另外6名無症狀感染者為龔某夫婦的密切接觸者，及另一家二級醫院的醫護人員。目前已有14人直接或間接感染。

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中疾控移動實驗室抵達支援

牡丹江市康安醫院，是新冠肺炎定點救治醫院，也是綏芬河境外輸入確診病例的主要收治醫院，接收輕型、普通型患者。黑龍江省政府新聞辦公室日前在記者會上介紹：「目前累計收治綏芬河口岸輸入確診病例377例，其中，牡丹江市康安醫院收治335例。」

中國疾病預防控制中心傳染病所移動實驗室，4月22日下午6時左右，已從北京運抵牡丹江市康安醫院。據了解，該移動實驗室及相關醫護人員在湖北省武漢市支援近2個月。任務完成後回到北京短暫休整，再次趕赴黑龍江省牡丹江市進行支援。該移動實驗室將主要用於收集標本進行核酸和抗體的檢測。

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責任編輯：伍樂

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