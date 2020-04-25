中國火星探測任務命名「天問一號」 今年發射（有片)

▲ 【火星任務】中國火星探測任務命名「天問一號」 今年發射

繼月球探測「嫦娥」系列後，中國國家航天局局長張克儉24日宣布，中國首次火星探測任務命名為「天問一號」，之後的行星探測任務將依此名稱按順序編號。

中國選在「東方紅一號」發射成功50週年的這一天，宣布火星任務消息。1970年4月24日，中國發射升空第一顆人造衛星「東方紅一號」，開啟中國的太空時代。

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「天問」一詞取材自「楚辭」裡屈原所創作的「天問」。之後所有的行星探索任務都會以「天問」命名，只是編號會有所不同，即「天問」並不是火星探索任務專屬，其他行星任務都會有。

按照計劃，中國2020年將透過長征五號發射火星探測器，進行火星環繞、著陸和巡視探測器。探測器發射後，約需要7個月左右才能抵達火星。

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中國官方尚未宣布預計發射日期，但美國本月已宣布今年7月中旬將如期發射「火星2020」，其搭載的火星探測車毅力號（Perseverance）預計一年後在火星著陸。

北京晚報引述中國火星探測任務工程總設計師張榮橋指出，中國首次火星探測有5個目標：

第一是照相 第二是在火星表面測物質、測元素 第三是測環境 第四是看看火星的內部和淺層的地質結構 第五是看氣象

張榮橋指出，環繞器和火星車上都配置了測表層的探測雷達，探測火星地底下分層結構，分析到底有沒有水冰的存在；火星車上還配置了火星氣象測量儀，能測風、能測溫、能測氣壓，還能聽聽火星上的聲音到底什麼樣。

據路透社報道，中國近年頻繁探測月球、火星，預計在2022年打造自己的太空站，美國國家航空暨太空總署（NASA）據說也將在這個時間前後建造新的太空站實驗室繞行月球，作為前往太陽系其他星球的中繼站。

責任編輯：伍樂