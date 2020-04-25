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坦桑尼亞廢除與中國一帶一路貸款協議　總統：條款只有醉漢才接受

國情動向 04:17 2020/04/25

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坦桑尼亞廢除與中國一帶一路貸款協議，總統：條款只有醉漢才接受。

中國近年力推一帶一路倡議，重點之一是為發展中的國家提供貸款、幫助建設基礎設施，換取對當地港口、機場的權益權；這些工作面對阻力，非洲國家坦桑尼亞決定廢除與中國簽署的100億美元貸款協議，坦桑尼亞總統馬古富利（John Magufuli）直言，「只有醉漢才會接受這種條款」。

坦桑尼亞此舉，被形容為非洲國家針對一帶一路倡議的「第一槍」。

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《國際財經時報》（IBT）報道，原來的貸款協議由前總統基奎特（Jakaya Kikwete）簽署，按照協議，中國將向坦桑尼亞提供 100 億美元貸款，並在當地巴加莫約（Bagamoyo）的姆貝尼加河（Mbegani Creek）下游興建港口，而中國就會在完工後獲得 99 年港口租賃權，期間坦桑尼亞政府無權就港口租賃提出任何意見。當地公民組織在早年已稱協議為「殺手級中國貸款」，要求基奎特取消該協議，並警告協議將帶來可怕的後果，但基奎特仍然堅持簽署協議。

直至馬古富力自2015年上任後，便決定與中國重啟談判，希望將租賃時間從99年降至33年，且中方必須經許可才能在港口進行相關業務，惟因中方未在馬古富力提出的期限內展開對話，故坦桑尼亞宣布廢除協議。

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馬古富力形容，「只有醉漢才會接受當中一些條款。」

巴加莫約港口項目由中國招商局集團承建、阿曼主權基金及坦桑尼亞政府共同開發，2013年3月簽署合作備忘錄，2015年10月16日舉行奠基儀式，原定於2020年至2021年期間投入使用。

坦桑尼亞位置。

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責任編輯：伍樂

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