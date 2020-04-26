【金正恩手術】路透社：中國官員率領醫療專家到北韓 未知是否與金正恩有關

路透社引述消息人士報道，中國向北韓派出一支包括醫療專家的團隊，但未知是否與北韓領袖金正恩的健康情況有關。

報道指，中共中央對外聯絡部一名高級官員，星期四率領團隊離開北京，前往北韓，中國外交部暫時未有回應。

美國傳媒早前傳出，金正恩接受手術後情況危急，中國外交部發言人耿爽日前表示，中方已經注意到有關金正恩健康狀況的報道，但不知道消息來源，對此沒有進一步的評論，強調中朝是友好鄰邦。

路透社早前引述南韓一名消息人士指，金正恩仍然在生，可能很快會露面。美國總統特朗普表示，金正恩病危的報道不正確。

特朗普稱金正恩病危報道不正確 中方此前說不知消息來源

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責任編輯：伍樂

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