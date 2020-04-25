美議員促聯合國全面檢視世衛疫情處理 中方此前曾致函挺WHO

新冠肺炎肆虐全球，世界衛生組織（WHO）被指初期防疫應對不力，並遭美國總統特朗普批評偏袒中國，多位美國參議員周五（24日）聯名致函聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres），要求聯合國組成獨立專家小組，全面檢視世衛疫情處理，特別是疫情爆發初期至世衛承認病毒會人傳人、將疫情定調為「國際公共衛生緊急關注事件」這段期間，世衛與中國政府的互動。

中國常駐聯合國代表張軍上周則曾致函聯合國大會主席、聯合國秘書長和各國代表，重申中國始終堅定支持聯合國和世界衛生組織發揮領導作用，積極協調國際社會合作抗擊疫情。他並稱，中方一直本著公開、透明、負責任態度，與世衛保持密切溝通合作，及時通報疫情信息，毫無保留與世衞和國際社會分享防控、治療經驗，中方堅決反對任何試圖削弱世衛組織的行為。

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共和黨籍參院外委會主席里契（Jim Risch）表示，他於昨日領銜盧比奧（Marco Rubio）、賈德納（Cory Gardner）及克魯茲（Ted Cruz）等11位共和黨籍參議員，聯名致函聯合國秘書長古特瑞斯。

議員於信函中表示，根據可靠獨立消息來源，中國政府下令實驗室銷毀病毒樣本，又懲治試圖警告外界的醫護人員，並使多位記者「被消失」及噤聲自己人民。議員指出，中國政府似乎暪報病例數據，並在病毒傳染性方面誤導國際社會，也長達數周不讓世衛專家進到疫區。

議員強調，世衛在整個疫情期間對中國驚人順從，助長中方關於病毒傳染性的不實論調。為了恢復外界對世衛的信心，聯合國應組成獨立專家小組，立即檢視世衛在今次冠狀病毒疾病應對方面，特別是疫情爆發初期至世衛承認病毒會人傳人、將疫情定調為「國際公共衛生緊急關注事件」這段期間，世衛與中國政府的互動。

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中國外交部多次重申，病毒源頭和傳播途徑是一個科學問題，應該交由科學家和醫學專家去研究；世衛組織負責人已經多次表示，沒有任何證據表明新冠病毒是在實驗室產生的。面對美國政客官員對中國疫情數據造假的質疑，中國外交部發言人華春瑩近日也頻在Twitter發文回應。其中一則帖文邀請美國政府官員，隨時到中國和任何人交談，享受自由。

責任編輯：伍樂

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