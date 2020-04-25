【粵港澳大灣區】一文看懂 外滙局開展區內外債登記等8項試點

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【中國經濟】今年GDP目標怎定 內地專家分三派
為落實粵港澳大灣區發展規劃綱要，提升外滙管理服務實體經濟發展水平，外滙局廣東省分局與深圳市分局近期聯合發布相關通知，明確在粵港澳大灣區開展外債登記管理改革等8項試點業務，減少「腳底成本」，並增加企業資金安排的自主性：
1、開展外債登記管理改革試點：
2、靈活調整借債模式：企業可根據需要調整借債模式，從投注差模式調整為以跨境融資宏觀審慎管理模式借外債。
3、放寬外債借、用、還貨幣限制：提款貨幣、簽約貨幣、償還貨幣可不一致，但提款貨幣與償還貨幣必須一致。
４、開展境內信貨資產對外轉讓試點：
５、便利企業資本項目收入支付使用：在業務真實合規的前提下，企業可先辦理資本金、外債和境外上市等資本項目下外滙收入的支付手續，並留存相關材料備查。
６、簡化資本項目業務辦理：合併支付命令函及境內滙款申請書，為支付申請材料
７、便利外商投資企業信息登記：
８、支持國際人才在區內創辦科技型企業：經認定取得中國永久居留權資格的國際人才，以其境內合法收入，可在粵港澳大灣區內創辦科技型企業。
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中國銀行廣東省分行負責人認為，粵港澳大灣區跨境投融資改革新政通過簡政放權、持續創新、優化管理形式，進一步提升了大灣區跨境投融資便利化程度和市場主體滿意度，為銀行服務實體經濟發展提供了有力的政策支持。
對於企業來說，一次性外債登記以及FDI異地登記可有效減少「腳底成本」，放寬借債幣種限制增加了企業資金安排的自主性，同時符合條件企業資本項目外匯收入境內支付可「先付後核查」，大大降低企業準備單證人力、時間成本的同時，資金使用支付更加高效快捷。
截至今年3月底，廣東省（包括深圳）共有77家企業辦理一次性外債登記，合計融入境外資金折合8.84億美元；276家企業辦理了資本項目外滙收入支付便利化業務，金額折合36.2億美元；銀行通過簡化支付手續，為企業辦理5筆資本項下資金支付業務，金額折合8252.11萬美元。
責任編輯：伍樂
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