【粵港澳大灣區】一文看懂 外滙局開展區內外債登記等8項試點

為落實粵港澳大灣區發展規劃綱要，提升外滙管理服務實體經濟發展水平，外滙局廣東省分局與深圳市分局近期聯合發布相關通知，明確在粵港澳大灣區開展外債登記管理改革等8項試點業務，減少「腳底成本」，並增加企業資金安排的自主性：

1、開展外債登記管理改革試點：

取消 外債逐筆登記

外債逐筆登記 試點企業按淨資產2倍到所在地外滙局辦理 一次性登記

實行 負面清單管理 ：成立時間滿一年以上且有實際經營活動；近3年無外滙違規行政處罰紀錄；房地產企業、政府融資平台等機構除外

：成立時間滿一年以上且有實際經營活動；近3年無外滙違規行政處罰紀錄；房地產企業、政府融資平台等機構除外 登記額度內企業可自行 在銀行辦理 外債帳戶開立、資金滙出入和結售滙手續

外債帳戶開立、資金滙出入和結售滙手續 企業當年淨資產較上年未經審計的淨資產上下浮動超過20%的，應主動向所在地外滙局報告調整登記外債金額

2、靈活調整借債模式：企業可根據需要調整借債模式，從投注差模式調整為以跨境融資宏觀審慎管理模式借外債。

3、放寬外債借、用、還貨幣限制：提款貨幣、簽約貨幣、償還貨幣可不一致，但提款貨幣與償還貨幣必須一致。

４、開展境內信貨資產對外轉讓試點：

轉讓主體：粵港澳大灣區內試點銀行和資產轉讓平台等代理機構

資產類型：銀行不良資產、銀行貿易融資

備案管理：開展業務前，應在外滙局逐筆備案

５、便利企業資本項目收入支付使用：在業務真實合規的前提下，企業可先辦理資本金、外債和境外上市等資本項目下外滙收入的支付手續，並留存相關材料備查。

６、簡化資本項目業務辦理：合併支付命令函及境內滙款申請書，為支付申請材料

７、便利外商投資企業信息登記：

之前：企業在注冊地外滙局轄內銀行辦理境內直接投資基本信息登記、變更與註銷業務

之後：企業可在所屬外滙分局轄內任何一銀行辦理境內直接投資基本信息登記、變更與註銷業務

８、支持國際人才在區內創辦科技型企業：經認定取得中國永久居留權資格的國際人才，以其境內合法收入，可在粵港澳大灣區內創辦科技型企業。

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中國銀行廣東省分行負責人認為，粵港澳大灣區跨境投融資改革新政通過簡政放權、持續創新、優化管理形式，進一步提升了大灣區跨境投融資便利化程度和市場主體滿意度，為銀行服務實體經濟發展提供了有力的政策支持。

對於企業來說，一次性外債登記以及FDI異地登記可有效減少「腳底成本」，放寬借債幣種限制增加了企業資金安排的自主性，同時符合條件企業資本項目外匯收入境內支付可「先付後核查」，大大降低企業準備單證人力、時間成本的同時，資金使用支付更加高效快捷。

截至今年3月底，廣東省（包括深圳）共有77家企業辦理一次性外債登記，合計融入境外資金折合8.84億美元；276家企業辦理了資本項目外滙收入支付便利化業務，金額折合36.2億美元；銀行通過簡化支付手續，為企業辦理5筆資本項下資金支付業務，金額折合8252.11萬美元。

責任編輯：伍樂

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