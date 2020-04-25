【小豬分手】周揚青偷看手機揭劈腿 網民熱議羅志祥用華為結果就不一樣？

台灣藝人羅志祥 (小豬) 與大陸網紅周揚青 (Grace) 相戀9年後分手，周揚青在微博發長文大爆小豬私生活混亂，指控羅志祥與他旗下女藝人、化妝師等都有長期不正當男女關係，還和兄弟們約女生進行「多人運動」。羅志祥其後回應稱自己會檢討，但「很多事不是隻言片語就可以去說清楚，也不再去解釋」。

周揚青提到「分手的起因是怪我看了你的手機」、「如果不看我都不知道原來你還有另一部專門用來聊妹的手機」，讓「羅志祥手機」也隨之成為微博熱門話題，引發內地網民熱議情侶間應否互查手機之餘，更有網民笑言「如果羅志祥一開始用的是華為，結果會不會不一樣」，翻出華為手機「隱私空間」功能，號稱「簡直就是渣男救星」。

不同指紋解鎖 如兩部手機顯示不同介面

微博網民「寶藏詩人」指出，華為手機設有「隱私空間」功能，用戶能藉由使用「不同指紋」解鎖手機，進入不同的界面，恍如兩部手機，「當好男人時，用大拇指解鎖，裡面全是同事親戚朋友；當渣男時，用大腳趾解鎖，裡面全是小騷騷。也就是說完全可以拿著手機當著對方的面撩小騷騷，你還以為他在工作。」

▲ 網民揭華為手機設有「隱私空間」功能，用戶能藉由使用「不同指紋」解鎖手機，進入不同的界面，恍如兩部手機。

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文章指出，當另一伴靠近時，可以立刻切換至另一模式，讓對方放心，也可安心把「好男人」手機密碼告訴另一伴，讓對方隨便看。不過，「這個功能很尷尬，官方也不好鋪天蓋地的宣傳，只能靠老闆們口口相傳，面授機宜。怪不得已婚商務人士喜歡用華為。華為的產品設計師們把老闆們的命脈拿捏的是死死的」。

不少網民搖頭批評「不應打廣告、鼓勵偷吃」、「為何不可以對女朋友坦白，還以隱私作為藉口」，有人表示「我也是從用華為的男性朋友這邊得知這功能的，震驚。更震驚的是這個功能的確不作為一個宣傳點，靠的是男人之間的口口相傳」、「據說小米也有這個功能」、「我老公早就老實交代了這個功能，但是！天吶！我沒有想過用腳趾啊！我以為10個手指頭全試一遍就排查完畢了啊」。

另有網民留言「看來我們用蘋果的都是好男人啊」、「男人的手機就像潘多拉的魔盒，會帶來痛苦 厄運、災難，上帝告訴你不要去打開它，有的女人偏偏不信邪」、「我才懶得翻男朋友手機，畢竟如果真的有鬼，這男的也留不住，何必呢！」。

▲ 周揚青提到「分手的起因是怪我看了你的手機」、「如果不看我都不知道原來你還有另一部專門用來聊妹的手機」，讓「羅志祥手機」也隨之成為微博熱門話題。

除了華為手機有隱私空間功能，也有內地網民發文稱，網絡上也有不少Android手機「分身軟件」，可以讓一部手機同時運行多個相同應用，例如多個微信、qq等，同時使用互不干擾，達到偽裝身份、隱藏個人隱私目的。

網民提到，「悟空多開分身」是行業中唯一能不限空間免費使用的分身軟件。應用方法是在首頁添加微信後，點開設置「修改應用圖標和名稱」，例如將修改成計算器，確認修改後添加到桌面。之後，在手機桌面就能看到一個「計算器」的應用，打開實際是微信。

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責任編輯：孫民

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