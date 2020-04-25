加拿大自中國進口100萬KN95口罩據報不合格 中使館回應

加拿大政府從中國購買的100萬個KN95口罩，據報因未能達到醫療專用標準，將無法供給前線對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的醫護人員使用。中國駐加使館對此高度重視，稱正聯繫加拿大外交部和公共衛生署核實相關情況。中國外交部發言人華春瑩上月回應關於口罩試劑不合格事件曾稱：「我們（中方）也收過外國不合格的援助物資」。

加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）周五（24日）報道，加拿大從中國進口的100萬個KN95口罩未達嚴格的標準，該國政府表示，這批口罩將無法供給前線醫護人員使用。中國規格的KN95類似於N95口罩，以及歐洲使用的FFP2口罩。一名發言人告訴法新社，這些口罩沒有發送到各地給前線醫護人員，之後會評估是否用在非醫療場所。

中國駐加使館回應稱，中方一貫高度重視出口產品質量，主管部門日前出台了更嚴格的監管措施，要求有關醫療物資出口企業在向海關報關時，必須提供書面或電子聲明，承諾出口產品已取得中國醫療器械產品註冊證書，符合進口國或地區的質量標準要求。「如果在抗疫合作過程中出現個別具體問題，應本著實事求是的態度加以解決，而不要作政治化解讀。」

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對於報道提及此前多倫多市召回6萬多個存在「質量瑕疵」的外科口罩，中國駐加使館稱，這批口罩是中國製造，經向多倫多市政府方面了解，對方明確表示多倫多市政府購買商品時與本地銷售方出售商品之間存在誤解。

事實上，此前一些關於中國與其他國家抗疫合作時出現口罩不合格等問題的報道，經中方有關部門初步調查了解，這些國家存在誤配、誤用的問題。我們建議媒體在報道時首先要弄清事實。

中國駐加使館強調，新冠肺炎疫情發生以來，中加雙方積極開展應對疫情合作。近期，加方通過各種渠道，自行在華採購醫療物資，並多次派包機赴上海運輸，中方在物資採購、清關、包機飛行許可等方面，為加方提供了積極的協助和便利，加方也多次對此表示感謝。中方願與包括加拿大在內的國際社會加強抗疫合作。

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此前，加拿大因應美國引渡要求，逮捕中國電訊商華為首席財務官孟晚舟後，中加關係急速惡化，兩名加拿大公民因國家安全原因被中方關押。

責任編輯：伍樂

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