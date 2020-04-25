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【五一黃金周】商務部夥多部門辦網購節 促消費助商戶恢復元氣

經濟脈搏 17:47 2020/04/25

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，新冠肺炎）疫情衝擊內地首季零售消費，為讓商戶能夠盡快恢復元氣，商務部、工信部、國家郵政局、中國消費者協會將於4月28日（下周二）至5月10日舉辦「雙品網購節」，參加的平台及企業超過109家，會有各種優惠活動

4月28日至5月10日舉行　超109家平台參與

電子商貿促進消費和助力經濟提質升級，商務部電子商務司副司長蔡裕東介紹，「雙品網購節」上除有「小而美」的網絡品牌、中華老字號，以及「三品一標」認證的農產品，還有優質的家電產品、節能環保的產品，各個商家將大力地進行促銷，也有各種優惠活動，不是套路消費，而是實實在在地給消費者實惠和讓利。

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【五一黃金周】為免人群集聚 預約出遊成內地新趨勢

蔡裕東表示，疫情期間，電子商務確實發揮獨特而重要的作用，對保持經濟社會平穩健康發展具有十分重要意義。

疫情防控向好＋各種政策出台　消費信心料增

商務部一方面積極地推動企業的復工復產復商復市，另一方面積極想辦法活躍消費市場，指導各地因地制宜開展一系列網絡促銷活動。根據商務大數據對350萬家平台內商戶的統計，現在復工率已近90%。國家統計局數據則顯示，一季度網絡零售規模和去年基本持平，實物商品網上零售額則增加了5.9%，說明網絡零售對消費的促進作用有進一步提升。

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隨著內地疫情防控工作向好的態勢進一步鞏固，以及各種政策不斷出台，蔡裕東表示，對下一步的消費更加有信心。

京東據報投入超過10億元人民幣資源，助力雙品網購節開啟。

此前，上海市推出全新的大規模消費活動「五五購物節，全城打折季」，橫跨整個第二季度，由各大消費板塊都推出促銷活動，目前已梳理形成了130多項重點活動，以及700多項特色活動。

有分析認為，商家寄望民眾經過多個月遏抑，「五一」小黃金周或可出現報復性消費，但疫情陰霾仍在、就業低迷，加之外圍疫情影響令經濟前景不明朗三因素，不宜對消費市場反彈有過於樂觀預期。

責任編輯：伍樂

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