【新冠肺炎】滬抗疫專家回應疫苗進展：中國不允許拿老百姓做白老鼠

新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗進展備受關注，上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏今天（25日）接受《人民日報》訪問時透露，中國沒有做疫苗「小白鼠」這種流程，強調加快疫苗進度，不代表放棄其療效及不良反應評估，三期研究安全才會給老百姓打。至於未來是不是每個人都要接種新冠疫苗，取決於幾項數據。

每個人都要接種新冠疫苗？

張文宏表示，加快疫苗進度，不代表放棄其療效跟不良反應評估。新冠肺炎是突發傳染病，危及全世界人民生命，所以國內加快了審批的流程，將來還要做三期臨床研究，三期研究認為是安全的，再給老百姓打。

哪裡有什麼做小白鼠的事情，想做小白鼠，我們的流程都是不允許的。流程一步都不能少，只能加快審批的速度。

▲ 上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏

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他並稱，現在還未有疫苗臨床試驗的結果，全世界都仍沒開展三期臨床試驗，所以拿不到疫苗保護效果的數據。至於未來是不是每個人都要接種疫苗，張文宏認為取決於幾個數據：

第一，不良反應有多大

第二，保護率有多高

第三，當時全世界的疫情有多高

第四，死亡率會降到什麼樣的程度

綜合內地傳媒報道，目前，由國藥集團中國生物武漢生物制品研究所研發的新型冠狀病毒滅活疫苗，已正式進入二期臨床研究。中國疾控中心主任高福日前亦稱，或許9月中國就有一種可在緊急情况下使用的疫苗。

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責任編輯：伍樂

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