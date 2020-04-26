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金正恩專用火車　遭美國衛星發現停靠元山市度假區

國情動向 14:36 2020/04/26

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金正恩專用火車，遭美國衛星發現停靠元山市度假區。

北韓領導人金正恩健康情況和行蹤成謎，專門監測北韓動向的美國智庫「北緯38度」衛星影像發現，疑隸屬金正恩的專用列車本周出現在東岸度假城鎮元山市。

稍早前，路透社指中國已派出包含醫療專家的團隊，前往北韓給予建議，但金正恩專列出現在度假之城的衛星照圖，無法證實或否定有關金正恩健康的傳聞。

「北緯38度」作出報告　但未能證實金仔健康實況

「北緯38度」（38 North）今天在報告中表示，這列火車4月21日和23日都曾停靠在元山市（Wonsan）金氏家族專用的「領導站」。

路透社︰中國官員率領醫療專家到北韓 未知是否與金正恩有關

特朗普稱金正恩病危報道不正確　中方此前說不知消息來源

北韓領導人金正恩健康情況和行蹤成謎，專門監測北韓動向的美國智庫「北緯38度」衛星影像發現，疑隸屬金正恩的專用列車本周出現在東岸度假城鎮元山市。

雖然「北緯38度」表示這列火車可能為金正恩所有，但路透社尚不能獨立證實這項消息，也無法確認金正恩人是否就在元山。

報道指出，「雖然列車的現蹤無法證明這位北韓領導人下落，也無法說明他的健康狀況，但確實增加一傳聞的可信度，即金正恩目前停留在北韓東岸一處重點地帶」。

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現年36歲的金正恩4月15日缺席北韓國父、祖父金日成的冥誕紀念活動，引發外界對於金正恩健康情況的揣測。

北韓官媒最後報道金正恩的下落，是他於4月11日主持朝鮮勞動黨中央政治局會議。

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根據3名知情人士說法，中國已派出包含醫療專家的團隊前往北韓給予建議；也有日媒爆料，稱金正恩日前在進行心臟支架手術後已成植物人。

身為北韓領導人世襲第3代的金正恩，在其父金正日2011年逝世後接班。金正恩在核武北韓並沒有明確的繼承者，恐對國際構成重大威脅。

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責任編輯：伍樂

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