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【金正恩手術】「2根蠟燭」影射金正恩出事被刪？ 李肇星姪女：我從不發假消息

國情動向 14:55 2020/04/26

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【金正恩手術】「2根蠟燭」影射金正恩出事被刪？ 李肇星姪女：我從不發假消息。

北韓領袖人金正恩傳出病危，日媒更指金正恩已成為「植物人」，與此同時，中國網民發現，中國前外交部長李肇星的姪女、香港衛視綜合台副台長秦楓，24日晚間在個人微博貼文發圖「兩根蠟燭」，被疑暗示金正恩狀況。但該文之後被人刪除，秦楓則強調「我只說事實」，又引發中國網上更多關注和討論。

秦楓作為媒體高層，加上她「紅二代」的身分背景，不少網友都認為她的暗示可能不是空穴來風。

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秦楓的「兩根蠟燭」貼文被刪除後，她又發了一篇文說：「各位親，我真不自己刪微博，可能你們評論太嗨了，上面顧全大局吧哈哈哈哈，祝大家周末愉快。」

她接著在文章下方留言：

有些人願意等著官宣（官方宣布）真請自便，我只說事實。當年金日成去世晚了34小時，金正日晚了51小時，看看這次晚多少個小時官宣？對了，李文亮醫生那晚對著屍體搶救很久...我從來不發假消息。

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秦楓還說，「他（金正恩）在不在的中朝友誼也萬古長青啊。消息來源渠道不一樣，分析水平也不一樣，同行就別較勁了跟我」。

秦楓出身外交世家，家族中有多位外交官，姑丈李肇星曾任中國外長，言論以鷹派和大砲著稱。秦楓曾供職於鳳凰衛視，2012年2月出任香港衛視新聞採訪總監。

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責任編輯：伍樂

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