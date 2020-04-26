金正恩被指變植物人？北韓媒體報道　金仔答謝勞動者但未「亮相」

日本媒體稱北韓領袖金正恩已植物人，路透社又指中國醫療專家組已赴北韓之際，北韓官媒報道了金正恩最新「動向」，向三池淵市勞動者致謝，但他沒有親身亮相，金正恩健康狀況仍然成謎。

北韓執政黨朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》26日報道，「金正恩今向支援三池淵建設的工作人員表示感謝。收到來自金正恩的謝意，當地工作人員感到無比光榮，表示因最親愛的領導人金正恩的感謝而充滿了熱情，他們的熱情將真正地為建設社會主義力量作出貢獻，而永遠不會忘記黨的信念和期望」。

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新聞報導稱，「憑藉全國人民的的忠誠，將使偉大的將軍的家園變得更好，三池淵市將被轉變為具無與倫比的社會主義城市」。2019年12月，朝鮮將三池淵郡改為三池淵市，並積極推進三池淵市工程建設。

路透：中國醫療專家組已赴北韓

但報道中，金正恩並沒有親身亮相。北韓領導人金正恩近來無故缺席多項重大場合，相關傳言隨之滿天飛。

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日本媒體《週刊現代》編輯委員近藤大介24日引述一位中國醫務人員說法指出，金正恩在一次實地考察中突然倒地，北韓當局立刻緊急要求中國「立即從北京派遣一支醫療隊」，中國則派出一支近50人的團隊，趕往平壤協助。

但金正恩的醫療團隊已等不及，決定緊急進行心臟支架手術。此手術理論上不是太困難，但醫生緊張地雙手發抖，且未曾替像金正恩那麼肥胖的身體進行過手術。因此本來只要一分鐘的過程，醫生卻花了約八分鐘，最後金正恩竟成了植物人。

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日前南韓「朝鮮日報」也引述社交媒體上的傳聞，稱「金正恩腦出血陷入昏迷10天，醫生判定無法恢復，北韓親中領導層已將消息傳達中方」。

路透社引述消息人士報道，中國向北韓派出一支包括醫療專家的團隊，但未知是否與北韓領袖金正恩的健康情況有關。

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報道指，中共中央對外聯絡部一名高級官員，星期四率領團隊離開北京，前往北韓，中國外交部暫時未有回應。

上述報道，目前尚未得到更多渠道證實。

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