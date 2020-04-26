【肺炎疫情】吸煙者佳音？ 法科學家研究尼古丁可抗新冠病毒

新冠肺炎在全球大流行，各國均加緊研究不同的疫苗及藥物。一般常識均認為，吸煙者感染新冠肺炎後，病情在住院時比其他人惡化得更快。但法國幾位醫生和多個領域的科學家共同研究的一項成果發現，吸煙者感染新冠病毒後症狀相比非吸煙者輕，進而引發出尼古丁能幫助抵抗病毒的猜測，相關臨床測試也即將上馬。

（編者按：有關治療疾病的方法，必須徵詢專業醫生意見，切勿自行試驗。）

費加羅報報道，巴黎皮提耶-薩爾佩特里爾醫院（Pitié-Salpêtrière）內科2部主任扎伊爾· 阿姆拉（Zahir Amoura）教授說，他的一名學生，馬克多 ·米亞拉（Makoto Miyara）醫生三月中旬引起了他對中國住院患者吸煙率偏低報道的關注。對本院新冠患者進行一番調查後發現，吸煙者的比例非常低，這個結果讓他們決定立刻展開強有力的流行病學研究來證明這種奇怪的現象。

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因此，他們去拜訪了皮提耶-薩爾佩特里爾的公共衛生部門負責人：佛羅倫薩·圖巴赫（Florence Tubach）教授。圖巴赫教授告訴費加羅報，他們非常仔細地收集了將近500名患者的吸煙狀況，並考慮了年齡和性別這兩個主要混雜因素，在開展研究不到一個月的時間裡，就毫不含糊地得出了自己的結論：吸煙者患上這種症狀的可能性降低了五倍，住院的可能性也降低了四倍。她說：「在流行病學中很難找到如此大的保護因素。」

「不能由此得出結論說應該吸煙」

此外，另一位法國著名的神經生物學家尚若（Jean-Pierre Changeux）也在研究新冠病毒引起某些患者的嗅覺喪失，他認為新冠肺炎病毒可能是一種神經性病毒，即它至少部分地通過神經系統從嗅上皮擴散到嗅球，然後擴散到腦幹，再擴散到中心呼吸系統。這個想法將這位生物學家引到對瘋狗症病毒聯想。

尚若的一位同事發現新冠病毒的病毒序列與瘋狗症病毒相似。生物學家強調說：「冠狀病毒的針狀體（排列在其表面的細小尖刺）中確實存在着類似於肽的序列，該序列能夠與尼古丁受體結合，從而構成侵入人體的一道門。」

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但是該理論與常識不符：尼古丁本應在感染中起保護作用，但現實似乎相反。幾位科學家經過聯繫，四人本周在科學院學報上發表了他們驚人的合作成果：「尼古丁對新冠病毒具有預防和治療意義的設想」。

希爾·阿莫拉特別強調，很顯然，煙草中有某種物質可以防止人被新冠肺炎病毒感染，但是不能由此得出結論說應該吸煙。捲煙中的其他有毒有害物質也對人體很危險。 他說，「尼古丁在這種保護中的作用仍然是假設的，但顯然非常有吸引力。」

為了證實他們的研究成果，阿莫拉決定儘快展開了進行三項臨床測試，以觀察尼古丁透皮貼劑是否對新冠病毒具有預防或治療作用。這也是因為情況緊急而打破常規的做法。報道指，這三項測試尚未上馬。設置準備就至少需要兩到三個星期的時間。

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但是，科學家們警告，首先要記住煙草和尼古丁都不是無害的物質，並且絕對不應該嘗試使用貼劑或開始吸煙以保護自己免受病毒侵害。在法國，香煙每天造成200多人死亡，尼古丁仍然是非吸煙者的毒藥，如果使用量太大，尼古丁會引起心臟病發作。

責任編輯：高青

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