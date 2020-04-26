【美國大選2020】屢批拜登親華　特朗普房產被指欠中國銀行逾16億

美國政治新聞網站「Politico」（歐洲版）報道稱，在指責其民主黨對手拜登之子、亨特·拜登與中資合作關係密切後，特朗普在紐約的一座持股房產，被發現欠了中國銀行高達2.11億美元（折合16.35億港元）的債務。而這筆欠款將在2022年到期。

隨着2020年美國大選選戰臨近，特朗普為爭取取得連任，多次就對中國問題批評其目前的民主黨主要對手，前副總統拜登，並指應調查拜登兒子亨特與中資企業複雜的合作關係。特朗普還警告美國選民，「如果拜登當選美國總統，中國將擁有美國」。

涉及美洲大道1290號

但Politico的這篇報道，卻揭發商人出身的特朗普，或至今仍欠着中國銀行的巨額債務。

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「中國一直都是我的手下敗將」，《紐約時報》曾報道，特朗普2015年在競選總統時揚言，「我擁有美洲大道1290號（1290 Avenue of the Americas）美國銀行大樓的很大一部分股份，那就是我在一場大戰中從中國手裡奪過來的，非常值錢」。

報道稱，特朗普擁有該房產30%的股份，總價值超過10億美元，是其所有投資中最昂貴的房產之一。

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Politico援引數據指出，這座建築在2012年進行了約9.5億美元再融資，其中包括來自中國銀行的2.11億美元貸款。

《華爾街日報》2013年報道稱，中國銀行憑藉這筆貸款成為進入美國證券化市場的第一家中資銀行。

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根據協議，這筆貸款將於2022年到期，如果特朗普獲得連任的話，屆時處於特朗普第二任總統任期中期。報道稱，2016年大選前後，特朗普對這幢大樓的所有權曾引起一些關注，但與中國銀行的財務安排、以及即將於2022年到期的協議，基本上沒有引起注意。

報道強調，這一消息讓特朗普在競選活動中對拜登發起攻擊的情勢變得更為複雜，他一直稱拜登若當選，將是送給中國和美國主要競爭對手的禮物。

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特朗普支持者還指控拜登，在他2013年擔任美國副總統、並訪問中國期間，其兒子亨特與中國的銀行家隨行會面，並達成一項價值約15億美元的合作協議。

中國銀行澄清 已將這批債務出售

值得一提的是，Politico的報道經發表後，中國銀行（美國）4月24日發聲明指，自2012年向涉事房產提供貸款數周後，已將這批債務出售。「中國銀行自2012年11月底以來，不在這一貸款中擁有任何利益」。

對於為何在2017年的文件中，中國銀行仍被列為跟涉事房產有關？中國銀行指，這是「技術錯誤」。

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責任編輯：伍樂

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