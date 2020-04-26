【全球大流行】中國不同意查新冠病毒源頭 駐英公使斥充滿政治動機

對於澳洲計劃在5月舉行的世衛年度大會針對病毒起源提出獨立調查，中國駐英公使陳雯接受BBC專訪時強調，中國不會同意調查，並高度懷疑調查充滿政治動機，稱關於病毒源頭的謠言是危險「政治病毒」。此外，歐盟被指原準備抨擊中國提供病毒大流行不實資料的報告，因受中國壓力而放軟語氣和押後發表。

陳雯說，「獨立調查是有政治動機」、「我們正努力對抗病毒，集結所有力量去對抗病毒，為什麼要討論調查事宜呢？這不但會轉移注意力，也分散了資源」。

她表示，「這是懷有政治動機的倡議，我相信沒人會同意……這對任何人都沒有利益」。她說，目前有關病毒來源有很多謠言，但這些假資訊很危險，是與病毒一樣、甚至更危險的「政治病毒」。

中國駐英大使劉曉明之前在一個網絡座談會也提出，有關所謂中國掩蓋及隱藏疫情的猜測及虛假訊息，都不是事實，質疑一些人抱有先入為主的偏見。呼籲英國傳媒在內的西方媒體，要秉持平衡及客觀的立場。

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另一方面，路透社25日引述4名外交消息人士及一些外交通訊報道，歐盟關於抨擊中國發放疫情假資訊的報告本擬於21日發表，惟中方官員從傳媒報道中預知了內容，中國外交部歐洲司楊曉光遂於原定發表日接觸歐盟官員，表示「倘報告如報道所述，並將於今天發表，將非常不利於合作」。

楊曉光還表示北京「大怒」，質疑歐盟想「取悅」美國。結果報告押後至上周五公開，並跟原稿有不少差別。《紐約時報》24日也有類似報道。該歐盟報告初版中，有指北京藉着譴責美國在國際散播病毒等，致力使外界減少提及病毒的中國源頭，也提及北京抨擊法國遲於因應疫情。

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後來，報告中關於中國「全球散播不實消息」及提到中法間爭執等字句已被拿掉，一些用語也軟化。歐盟回應稱，報告「只要完成撰寫、編輯程序與上傳準備，就會發表」，還說沒人下令要因外交壓力而修改報告。

事實上，歐洲不少國家都質疑中國公佈的疫情數據。自上星期四起，英國唐寧街 10 號在每日疫情匯報記者會中，就把中國的數字剔除。當局發言人表示，移除中國數據，是因為中國於17日曾對其數字作出重大修訂，外界無從知道死亡數字變化的軌跡，意味不能將中國的數字跟其他國家比較。

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責任編輯：游昊雲

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