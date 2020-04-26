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【五一黃金周】多地限制師生出行 安徽兩市要求不得離開本市

社會熱點 19:02 2020/04/26

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內地五一勞動節假期臨近，但因應新冠肺炎疫情，多地發文限制師生出行，其中安徽、河南兩省部分城市規定師生在五一假期期間不能離本市，更有部分地區取消今年的五一學校假期。

安徽淮北市教育局26日刊發《關於2020年春季學期教學安排工作的通知》稱，嚴格師生健康管理，五一勞動節和端午節放假期間，師生不得到市外旅行，不得接觸重點地區和海外歸來人員，減少聚會，防止感染疾病。

安徽宣城市教體局24日也發通知稱，為堅守校園安全防線，今年五一假期總體要求是「不出市、不聚集」，全市中小學幼兒園教職員工和學生一律不得離開宣城市範圍，不參加人員聚集性活動，減少與外人接觸。確有特殊情況需要出市的，必須提前報備，回宣城後按規定檢測、隔離，隔離期滿持復課(復工)證明後方可返校。

通知並指，各校要向家長發出溫馨提示，建議家長為了孩子的安全考慮，五一假期盡量不出本市，嚴格做好自我防護。

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此外，安徽的鄰省河南亦有教育部門發文，對五一假期師生出遊作限制。

河南周口已復學的學校 五一假期不放假

據《河南日報》25日匯總，鄭州市倡導五一假期期間不出市，確保復學後師生安全返校；高三、初三外地生原則上不離校；許昌市亦禁止學生五一假期期間跨地域流動，並指學校要與教職員工以及學生和家長簽訂相關承諾書。

河南周口市則禁止所有教職員工和學生外出旅遊和聚餐，並指原則上已復學的學校五一假期期間不放假。

《河南日報》就此刊發評論文章指：

雖然各地的規定不盡相同，但有一點很明確：今年的五一假期，對於學生族來說，外出遠遊還須慎重。不難理解，在「鼓勵消費、擴大內需」的政策環境下，能夠做出這樣的決定，無非是為學生的健康安全著想，對疫情防控大局負責。眼下，境外輸入風險不斷增加，新增本土病例零星出現，特別是無症狀感染等新問題、新情況，更凸顯了疫情形勢的複雜性和嚴峻性。

在這個節骨眼上，保不齊有的學生耐不住性子，有出去撒歡、放飛自我的想法。畢竟，宅在家裡的時間實在太長了。碰巧，今年的五一假期又非同一般，可以一口氣連休5天，這是大小長假政策實施多年來的首次。從過往的案例來看，假期的出現，勢必帶來大量遊客聚集。黃山景區出現人擠人的場面，北京朝陽公園出現扎堆聚集等，哪一個不是前車之鑑？

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責任編輯：伍樂

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