【中國口罩】內地兩月搗近億個不合格口罩　官員重申「良心品質」

中國內地製造的醫療物資屢被外國指稱質量不過關，內地當局加強打擊相關偽劣產品；截至本月24日的兩個多月裡，全國市場監管部門已查獲問題口罩8904.6萬個。官員重申，中國出口口罩的價格「符合市場原則，是良心品質」。

全國打擊侵權假冒工作領導小組辦公室主任、國家市場監督管理總局副局長甘霖今天在新聞發布會上表示，從2月4日部門聯合開展打擊整治非法製售口罩等防護產品專項行動以來，至4月24日已有具體成果。

2月4日起 展開跨部門打擊劣質貨行動

包括：查獲問題口罩8904.6萬個，查獲其他問題的防護用品41.8萬件，查獲問題消毒用品貨值760.9萬元（人民幣，下同）；累計查辦非法製售口罩等防護用品案件2萬9906起，罰沒款3.5億元，已移送公安機關案件757起。

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這些問題產品涵蓋4類：一是生產銷售不符合安全標準產品及過期失效產品；二是以普通非醫用口罩冒充醫用口罩；三是生產銷售無生產日期、無廠名廠址、無產品品質合格證明等「三無產品」，以及冒用認證標誌的產品；四是商標侵權、假冒專利、仿冒混淆等。

此外，中國商務部、海關總署、國家市場監督管理總局再發出公告，26日起，出口的非醫用口罩應當符合中國品質標準或國外品質標準。

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公告說，新型冠狀病毒檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服、呼吸機、紅外線體溫計的出口企業，報關時必須提交書面聲明，承諾產品符合進口國（地區）品質標準和安全要求，海關憑商務部提供的取得國外標準認證或註冊的生產企業清單。

官員強調 口罩價格由市場原則所定

而國務院聯防聯控機制周日（26日）舉行「加強醫療防控物資出口品質監管工作」記者會時，商務部外貿司長李興乾在回應醫療用品品質爭議時，重申中外在品質標準與使用習慣存在差異，將強化監管嚴懲假冒偽劣。

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當中，於口罩等醫療用品價格被指混亂一事，李興乾指出，價格由市場主導，由供需決定；短期內中國出口口罩的價格可能會因供需變化有波動，也可能個別廠家出口價格有異常；但總體看，中國出口口罩的價格「符合市場原則，是良心品質」。

他強調，不能因為口罩賤賣，而讓加班加點、趕工生產的國內企業受到損害，正當收益得不到保障；也不能讓哄抬物價、牟取暴利的不法行為損害「中國製造的金字招牌」。

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責任編輯：伍樂

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