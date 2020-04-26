▲ 【金正恩病危？】金與正老公是誰仍是謎，傳聞丈夫是他他他。

北韓領袖金正恩被傳接受心臟病手術後，至今仍然病危，中國醫療專家組已赴朝協助。有指金正恩一旦危逝，平壤政權或由胞妹金與正接掌。外界對金與正的認知仍很少，包括她丈夫是誰、有沒有子女？各路說法很不一致。

觀察者指，金與正丈夫是誰不是政治八卦議題，其答案有機會牽動「後金正恩時代」一旦出現，北韓與中國的中朝關係怎樣走。

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3種說法 有傳夫婿是崔龍海之子

金與正的婚姻狀況依然神秘，有說她已結婚，但外界仍不肯定她的老公是誰，其中主流說法有3種：

其一：金與正丈夫是北韓執政的朝鮮勞動黨中央政治局常委崔龍海的次子崔成，但一直未能證實。 其二：南國國家情報院曾推測，金與正的老公是她在金日成大學的同學，惟同樣未能找到進一步佐證。 其三：脫北者團體「朝鮮戰略情報服務中心」主張，金與正的老公名叫虞仁鶴（音譯），是勞動黨下級官員的子女，畢業於金日成大學。南韓《朝鮮日報》指，金正恩有可能故意選擇沒有政治背景的普通家庭人物，作為金與正的老公。但當然，脫北者消息不一定可靠。

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有觀察者指，金與正丈夫是誰，與中朝關係或牽上關係，原因正是有傳金丈夫是崔龍海之子崔成。

崔龍海被認為是北韓僅次於金正恩的第二號人物，或至少是北韓權力體制內的重量級人物。他是朝鮮勞動黨中央政治局常委、副委員長、中央軍委委員，最高人民會議常任委員會委員長、國務委員會第一副委員長。

金正恩一旦出事 金與正或接掌權力

崔龍海被公認為金正恩最重要的親信之一，曾代表勞動黨第一書記金正恩會見中共中央總書記習近平。

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崔龍海2014年4月26日在朝鮮勞動黨中央軍事委員會擴大會議上，被解除人民軍總政治局局長的職位，一度被指失勢，但只過數年，又回到金正恩身邊。

有指金正恩在中美之間，似乎更傾向於獲得美國的認同；而作為金正恩親信的崔龍海、胞兄智囊的金與正，對金氏親美路線有一定影響力。

在此前提下，金正恩一旦出事、金與正填補權力真空，而金與正丈夫如果真的是崔龍海之子；金與正無論在政治上、在姻親上，都可能與崔龍海聯手延續金正恩的親美路線，這未必是中方樂見的。

責任編輯：伍樂

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