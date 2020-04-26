【兩會2020】人大常委會北京召開會議   兩會日期29日投票決定

13屆全國人大常委會第17次會議今天在北京登場，聽取並討論多項報告及法律草案。會中一如預期，審議了今年全國「兩會」之一、也就是13屆全國人大3次會議的召開時間，這次全國人大常委會議將進行到4月29日，預料當天將會公布13屆全國人大3次會議將延到何時舉行。

新華社報道，會議下午在北京人民大會堂舉行第1次全體會議，正式揭開序幕。值得注意的是，因為新冠肺炎疫情，會議採用「現場出席」和「網絡視頻出席」相結合的方式舉行。與會的170人中，有123人現場出席，47人以網路視訊出席。

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而與會的170人中，除全國人大常委及相關官員外，還包括各省、自治區、直轄市的人大常委會主管。因此，這些不在北京的其他省區人大常委會主管，便可能以網絡視頻方式與會。

而這樣的會議進行模式，是否會套用在今年的13屆全國人大3次會議，也就是北京以外省區的代表採視頻方式與會、甚至參與投票表決，有待觀察。一旦採用，將是中國全國人大史上首度納入視頻會議。

此外，港區全國人大常委譚耀宗即透過視頻方式與會。他表示，全國「兩會」日期須視疫情發展而定，會考慮到疫情是否大幅緩和。會議將在29日進行投票，選定今年全國人大會議的開會日期。

責任編輯：鄧中建

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