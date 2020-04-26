【全球大流行】馬雲化身抗疫代言人 能否為中國改善形象？

新冠肺炎疫情全球爆發，近日多國都批評中國隱瞞疫情。彭博引述分析認為，現在的中國正靠美國總統特朗普的「朋友」，阿里巴巴創辦人馬雲幫他們改善形象。

《彭博》報道，自卸任阿里巴巴董事長以來，馬雲在全球的影響力越來越大。報道分析，現在置身慈善事業的他，透過向各國疫區捐口罩等善舉，不斷幫助中國國家主席習近平改善疫情爆發後的中國形象。

其中，紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）日前就向馬雲及阿里巴巴聯合創辦人蔡崇信表示感謝，因他們向紐約提供1000台呼吸器。特朗普亦此表達謝意，稱馬雲是他的朋友。

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馬雲已向全球逾100個國家，捐贈至少1800萬個口罩、檢驗試劑盒等物資，包括非洲、歐洲、美國及俄羅斯等。《彭博》指出，馬雲捐贈的物資替中國釋出了善意，反觀中國政府提供的官方物資，就遭遇各種品質相關的懷疑。

美國巴克內爾大學政治學與國際關係教授朱志群指出，中國長期以來藉由官方宣傳及海外大規模投資，作為增強其軟實力的主要手段，而億萬富翁的慈善事業在疫情下則成為另一個新手段。

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馬雲在今年3月16日才開通推特帳號，他從第1條推文就開始推廣其基金會的援助物資，並向祝福美國朋友一切安好。自此之後，馬雲一再呼籲世界團結起來對抗疫情。

值得注意，馬雲去年9月10日正式卸任阿里巴巴董事局主席時，曾被外界視為對中國近年加強監管民企的不滿。馬雲此前接受《時尚先生》採訪時，曾哀嘆「高處不勝寒」，稱「8000米以上，你不知道空氣有多麽稀薄」。

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責任編輯：游昊雲

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