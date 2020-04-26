▲ 當當網創辦人夫妻反目爭權，李國慶「奪章」公司報警。

曾在美國上市的內地購物網站「當當網」創辦人李國慶、俞渝夫妻「反目」奪權紛爭升級，周日（26日)上午，李國慶從辦公室拿走公司章，自稱依法接管公司。不過，晚間公司副總裁闞敏回應，公司目前掌握在俞渝手中，他們的離婚訴訟還在進行中。

澎湃新聞報道，當當網回應李國慶的「奪公司章」事件，公司副總裁闞敏在電訪中稱，當當網從美國完成私有化後，俞渝持有當當網股權52.23%，李國慶為22.38%，二人的孩子持有18.65%， 孩子股份暫時在父母名下（各持一半），而他們的離婚訴訟還在進行中。公司目前掌握在俞渝手中。

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當當網要求李國慶立即糾正，並歸還公章。目前在等公安機關的處理決定，也在請律師做相關處理。

當當網報警處理

闞敏憶述，26日上午，李國慶帶一行共六人。「其中有兩位都是從當當離職的員工，其他四位是穿著黑衣服的彪形大漢，我們都不認識。李國慶帶來了他的秘書，而他的秘書過去一直在公司經常蓋章做活動，所以非常清楚公章在誰那，什麼時間段會使用公章。」

當當網發表聲明指，當當網以及關聯公司公章、財務專用章失控期間，任何人使用該公章、財務專用章簽訂的任何合約、協議以及具有合同性質的文件或其他任何書面文件，公司將不予承認。公章、財務章、財務部門章即日作廢。

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當當網又宣布遺失的章包括公章11枚，財務章36枚。其中，當當網運作主體北京當當網信息技術有限公司的公章和財務章均包含在內。

當當網重申，目前李國慶在當當網不擔任任何職務，北京當當科文電子商務有限公司沒有董事會，俞渝女士目前擔任執行董事一職，所以李國慶發布的違法無效的董事會決議，搶奪公章，嚴重已經嚴重干擾公司正常經營。

當當網成立於1999年11月，由俞渝、李國慶夫婦聯合創立，一度在美國上市，但其後私有化回復私人公司性質。

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至2019年2月李國慶突然宣布離開公司，並在數月後接受採訪，表示自己被俞渝「逼宮」被迫離開，說到一半還暴怒摔杯子。據李國慶此前在個人微博所述，他在2019年7月底向法院遞交起訴狀和俞渝離婚，10月17日雙方收到了法院離婚傳單，但俞渝以感情未破裂為由不同意離婚。

李國慶近日聲稱，4月22日聽說當當網要裁員100多人，當中很多是自己招的，因此呼籲公司慎重處理。這可能是李國慶「奪章」事件的導火線。

責任編輯：伍樂