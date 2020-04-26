【N95口罩】美婦戴N95揸車缺氣撞車亡　專家提提你注意這事

▲ 美婦戴N95揸車缺氣撞車亡。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情下，戴口罩變了日常生活習慣。美國新澤西州（New Jersey）有一名女司機為了防疫戴著N95口罩，獨自開車好幾個小時，但密閉的空間裡呼吸不到空氣，在開經林肯公園（Lincoln Park）時撞到電線桿。車頭、引擎蓋幾乎全毀，這名婦人也不幸過世。

根據《每日郵報》報導，林肯公園警察局（Lincoln Park Police Department）一開始在FB提到，「這宗車禍歸因為戴著N95數小時，而死亡原因是缺氧且吸入過多二氧化碳。」

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然而，有網友質疑戴口罩窒息死的可能，也有人認為這會讓大眾對口罩有不好的想法。林肯公園警察局表示，警方不是醫生，無法了解駕駛的病史，根據調查結果，駕駛體內沒有毒品或酒精。

警局也表示，會在FB發文只是希望提醒大家，在沒有乘客的車子裡配戴N95口罩是不必要的，不如將口罩留到公共場合使用，另外也希望大家小心密閉空間二氧化碳涉入過多的情況。

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N95口罩通過美國疾管局之國家安全衛生研究所（NIOSH）測試，微粒貫穿率不超過5%，也就是能阻擋95%以上，最小0.3微米的非油性微粒。專家在研究指出，使用N95後，可減少肺部氧氣量達20%以上，容易導致疲勞，因此史丹佛大學的研究人員還發明了氧氣接管，讓N95使用者呼吸更輕鬆。

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責任編輯：鄧國強

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