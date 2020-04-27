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【錢櫃大火】台北卡拉OK大火五死涉人禍：大樓施工關閉消防警報灑水

社會熱點 04:18 2020/04/27

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【錢櫃大火】台北卡拉OK大火五死涉人禍：大樓施工關閉消防警報灑水。

台北市錢櫃林森店周日（26日）發生恐怖火警，釀5死、1命危、54人送院。台北市消指出，經查現場在整修電梯，卻關閉相關消防警報設備，且未送消防防護方案，便先行偷步施工，人事嚴重人為疏忽。

台北市消周日（26日）上午10時57分接報，指中山區林森北路一棟9層樓建物發生火警，起火點於5樓，現場冒出陣陣濃煙，消防局立即派水箱車42輛、雲梯車4輛、特種車10輛和救護車23輛，並出動199人到場救援。

根據台北市消防晚間8時50分結報資料顯示，火災共釀5死、1人到院前心肺功能停止（OHCA）急救中，以及48人受傷，共有54人送醫，火災現場疏散200人、135男65女，現場救出156人。

根據警消公布罹難者名單，分別為43歲錢櫃林姓男員工、27歲曾姓男子、34歲林姓工程師、33歲黃姓男子及36歲周姓女子。

死者包括錢櫃員工

案發大樓均為錢櫃林森店使用，總樓層雖規劃為9層樓，但基於民間習俗並無規劃4樓，加上近來受疫情影響，今天僅開放7、8、9樓營業。

台北市消防第三大隊大隊長王證雄受訪表示，現場勘查確認業者正在進行電梯整修作業，且1月已向台北市建管處提出申請，但檢查發現整棟大樓的相關消防設備因施工而全部關閉，包括有排煙、灑水、消防警報、住警器和廣播系統等設備。

他表示，研判可能因施工會造成警報誤響，所以才關閉，認為起火原因和施工有一定關係，但是誰決定關閉消防系統和詳細起火原因，都需進一步鑑定、查訪才能釐清。

王證雄指出，3月30日複查通過業者定期消防安檢，相關消防設備檢查都合格；但施工關閉相關消防警報設備，這是不允許的，且業者未依規定提報消防防護計畫給北市消，是先行偷跑施工。

他提到，雖然施工範圍有做區隔，相關動線未受影響，但施工造成大量煙塵往上衝，多數受困民眾都是吸到濃煙才導致無法及時逃生。

台北地檢署介入調查

據了解，有包商施工人員表示，施工時看到對角處起火，才趕緊告知其他工人失火，大家立即撤離現場。

台北地檢署獲報後，指派主任檢察官帶同4名檢察官組成專案小組，調查火災現場狀況、相驗及訊問相關人，並給予死者家屬即時協助。

台北市消防表示，針對KTV等大型場所的消防安全設備都採最高標準要求，若業者要施工需提消防防護計劃，若要關閉相關消防設備時，則需有替代方案；若發生火災時致人於死者，依消防法規定，管理權人恐處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以上500萬元以下罰金。

責任編輯：伍樂

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