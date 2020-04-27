【中國經濟】内地前3月規模以上工業企業利潤 年降36.7%跌幅收窄

國家統計局公佈，1—3月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額7814.5億元（人民幣，下同），同比下降36.7%，降幅比1—2月份收窄1.6個百分點。單計3月份，規模以上工業企業實現利潤總額3706.6億元，同比下降34.9%。

1—3月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額2226.7億元，同比下降45.5%；股份制企業實現利潤總額5970.4億元，下降33.0%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額1671.5億元，下降46.9%；私營企業實現利潤總額2344.8億元，下降29.5%。

1—3月份，採礦業實現利潤總額881.4億元，同比下降27.5%；制造業實現利潤總額6079.6億元，下降38.9%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額853.5億元，下降28.6%。

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1—3月份，在41個工業大類行業中，2個行業利潤總額同比增加，39個行業減少。其中汽車制造業下降80.2%，化學原料和化學制品制造業下降56.5%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降55.7%，電氣機械和器材制造業下降47.0%，跌幅較為明顯。石油、煤炭及其他燃料加工業由上年同期盈利轉為虧損。

1—3月份，規模以上工業企業實現營業收入19.86萬億元，同比下降15.1%；發生營業成本16.83萬億元，下降14.6%；營業收入利潤率為3.94%，同比降低1.34個百分點。而截至3月末，規模以上工業企業資產總計116.57萬億元，同比增長6.2%；負債合計66.00萬億元，增長5.4%。

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責任編輯：游昊雲

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