【金正恩老婆】金正恩倘過世李雪主怎辦？台網民熱議未必打入冷宮

▲ 【金正恩老婆】金正恩倘過世李雪主怎辦？台網民熱議會否打入冷宮？

北韓領導人金正恩多日未現身，盛傳他接受心臟手術後命危，引發各界揣測聯想。台灣就有網友熱議，假如金正恩真的過世，北韓政權勢必出現變動，那老婆李雪主與小孩該怎麼辦，貼文立刻掀起熱議。

台灣原PO在PTT（網上討論區）發文提及，金日成、金正日在位時間長，「而北韓皇帝金小胖年紀輕輕在位時間不算久，加上身體狀況不好，如果真的倒下去世，那他年輕的老婆李雪主與3個小孩要怎麼辦？有沒有卦？」

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貼文一出，網友紛紛留言回應，「有小孩還好，沒小孩掰了」、「金家還在不可能讓她掌權，八成打入冷宮」、「沒有金正恩，她什麼都不是好嘛！」、「只有一句話形容：節哀順變」、「李雪主下場可能不好」、「按照劇本走下去的話，應該會被處決」。

傳金正恩有3名子女

也有網友提出以後北韓政權的走向，「現在北韓亂對中俄美韓都沒好處，私下一定早就開始運作自己屬意的人上位，以美方立場，金正哲和金與正勝算最大，因為血統純正、親兄妹、小時候受歐美教育.......李雪主跟小胖的十歲兒子是金正哲的弟媳加姪子，想當然也一定投靠這個勢力，光靠金與正一個不大可能」。

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金正恩與太太李雪主據報育有3名子女，長子在2010年出生，理應是接班人；次女在2013出生，第3名孩子的性別則未知。他們的確實年紀不詳，外界主要從李雪主久不露面，推斷她懷孕，繼而猜測他們的出生年份。

整個金氏家族成員身份一直神秘，金正恩一家人亦不例外，他的子女從未公開露面，外界對他們所知不多，僅能從金正恩罕有幾次，對外談及子女的片言隻語中，了解相關資訊。

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▲ 金正恩與妻子李雪主。

美國中情局（CIA）前員工Andrew Kim指，2018年美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）到訪北韓，與金正恩會面時，金正恩被問到會否放棄核武，他回答道自己是個父親及丈夫，不想子女一輩子背負核武重擔。

另外，與金正恩有交情的NBA名宿洛文（Dennis Rodman）透露，金正恩次女名主愛（Ju Ae），他形容金正恩是好爸爸（good dad），有美好的家庭（beautiful family）。

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責任編輯：伍樂