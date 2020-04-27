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【中國經濟】官方稱工業利潤雖改善但未樂觀 要再扶企業紓難解困

經濟脈搏 11:33 2020/04/27

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國家統計局公佈，内地前3月規模以上工業企業利潤年降36.7%，跌幅比1—2月份收窄1.6個百分點。國家統計局工業司副司長張衛華解讀稱，隨著統籌疫情防控和經濟社會發展各項決策部署逐步落實落地，企業復工復產不斷加快，工業產品銷售開始回暖，企業利潤呈現一些積極變化。不過，盈利形勢仍未樂觀，要繼續以政策幫扶企業紓難解困。

他指出，3月份工業企業利潤呈現4個積極變化。一是多數行業利潤有所改善。3月41個工業大類行業中，28個行業利潤增速比1—2月份加快或降幅收窄，其中8個行業利潤實現增長，比1—2月份增加4個。主要行業中，電子、酒飲料茶制造業利潤增速由負轉正，煤炭開採、電氣機械、化工行業的利潤降幅也比1—2月份收窄。

二是先進製造業利潤改善比較明顯。3月份，製造業利潤同比下降34.6%，降幅比1—2月份收窄8.1個百分點。高技術制造業利潤實現增長，同比增長0.5%，1—2月份為下降37.1%；戰略性新興產業利潤下降9.1%，降幅收窄30.7個百分點。

【中國經濟】内地前3月規模以上工業企業利潤 年降36.7%跌幅收窄

【中國經濟】今年GDP目標怎定  內地專家分三派

三是生活必需品行業利潤大幅改善。3月份，農副食品加工行業利潤同比增長28.7%，增速比1—2月份加快26.5個百分點；食品制造業利潤下降16.4%，降幅收窄17.1個百分點。在此帶動下，3月份消費品制造業利潤下降8.7%，降幅收窄7.8個百分點。

四是私營、小型、外資企業利潤降幅不同程度收窄。3月份，私營企業利潤同比下降20.1%，降幅比1—2月份收窄16.5個百分點；小型企業利潤下降17.0%，降幅收窄23.7個百分點；外商及港澳台商投資企業利潤下降38.9%，降幅收窄14.7個百分點。

不過，他也強調，受市場需求尚未完全恢復、企業產品庫存上升較多、工業品價格持續回落、成本壓力依然較大等因素影響，工業企業利潤降幅仍然較大，盈利形勢仍不容樂觀。下階段仍要繼續抓實抓細各項促進經濟社會發展的政策措施，積極幫扶企業紓難解困，穩住經濟基本盤，促進工業經濟平穩運行。

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責任編輯：游昊雲

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