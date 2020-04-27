【中國經濟】易綱：實施好逆周期調節保流動性 針對性撐疫情衝擊較大企業

人民銀行行長易綱表示，要統籌疫情防控和經濟社會發展，根據形勢發展變化實施好逆周期調節，保持流動性合理充裕和貨幣信貸合理增長，同時有針對性地支持重要物資生產企業、短期受疫情衝擊較大企業，保障企業合理資金需求，創新完善金融支持方式，為保持經濟穩定發展創造適宜的貨幣金融環境。

《經濟研究》近日刊登易綱的《再論中國金融資產結構及政策含義》文章指出，過去十多年來中國巨集觀杠桿率上升較快，金融資產風險向銀行部門集中。針對這問題，須著力穩住巨集觀杠桿率，通過改革開放發展直接融資，讓市場主體能夠自我決策、自擔風險並獲得相應收益，由此在保持杠桿率基本穩定的同時，增強金融對實體經濟的支持力度，提升金融資源的配置效率。

▲ 易綱表示，實施好逆周期調節保資金流動性

易綱在文章中指出，疫情對中國經濟的影響是暫時的，中國經濟韌性強、潛力大，高質量發展的基本面不會變化，並表示發展好直接融資尤其是股權融資，能減少對銀行債權融資的過度依賴，從而實現在穩住杠桿率的同時，保持金融對實體經濟支持力度不減的目標。

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他並指出，要加快推進證券發行註冊制改革，提高資本市場的透明度，讓投資者真正通過自我決策，在承擔風險的同時相應獲得投資收益。完善證券市場法律體系，健全金融特別法庭，完善信息披露制度。發展多層次股權融資市場，支持私募股權投資發展，讓市場機制充分發揮作用，鼓勵創新發展。

在有效分散、有序化解風險方面，易綱表示，要加強頂層設計，穩妥有序推進改革和開放，處理好金融對內對外開放、人民幣匯率形成機制改革和資本項目可兌換這「三駕馬車」之間的關係，實現相互協調，漸進、穩步向前推進。

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在管理房地產風險方面，易綱指出，要堅持穩字當頭，穩中求進，著力穩地價、穩房價、穩預期，加強對房地產市場融資狀況的全面監測，按照「因城施策」原則，強化對房地產金融的逆周期巨集觀審慎管理，監測居民債務收入比和房地產貸款的集中度。

他強調，在穩定需求的同時，優化土地供給，促進供求平衡，實現房地產市場平穩可持續發展，「要進一步理順中央和地方財稅關系，完善地方稅體系，建立依法合規、規範透明、自我約束的地方政府債務融資機制，減少對土地財政的依賴。」

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責任編輯：游昊雲

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