中國口罩出口量超驚人：曾一天達10.6億個　平均每分鐘出口74萬個

新冠肺炎肆虐全球，各地防護設備緊缺。中國商務部外貿司司長李興乾表示，截至4月25日，已經和74個國家和地區、6個國際組織簽下採購合約；其中，單單24日當天出口口罩數量達10.6億個，即創下平均每分鐘出口73.6萬個口罩的驚人紀錄。

國務院26日就加強醫療防控物資出口質量監管工作情況舉行發佈會。李興乾指出，中國從來沒有限制防疫物資出口，而是想方設法為世界各國的採購提供便利和支持，各國在中國商業採購防疫物資渠道完全暢通。

本月24日 口罩出口量創10.6億個紀錄

截至4月25日，74個國家和地區、6個國際組織與大陸簽署了192批次醫療物資商業採購合約，累計金額14.1億美元（折合109億港元）。72個國家和地區、8個國際組織正與中國企業進行129批次商業採購洽談。

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李興乾也強調，海關統計數據顯示，中國醫療物資出口規模逐漸擴大。以4月24日為例，當日中國出口口罩10.6億個，比3月31日的2.24億個增長了3.7倍。

他也透露，人命關天，防疫物資的質量安全不容絲毫馬虎，對不合格的防疫物資，中國政府絕不會放任不管，「很多國家對於從中國採購防疫物資給予高度評價。多國政府以各種方式向中方致謝，對從中國採購到的防疫物資質量表示充分認可」。

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海關總署綜合業務司司長金海也在會上表示，3月1日到4月25日，中國共驗放出口主要防疫物資價值550億元（人民幣，下同），包括口罩211億個，防護服1.09億件，護目鏡3294萬副，病人監護儀11萬台，紅外測溫儀929萬件，外科手套7.63億雙。

中國以軍機 運送防疫物資到巴基斯坦等國

金海介紹，「中國主要防疫物資出口從4月初的日均10億元，到中旬的20億元人民幣，到近期已達25億元以上。4月24日當日，中國出口口罩10.6億隻，這個數字比3月31日5號公告實施前的2.24億隻，增長了3.7倍」。

另外，中國近日利用空軍運輸機，向部國家運送防疫物資。中國國防部發布消息稱，應巴基斯坦、緬甸、老撾等國軍隊請求，經中央軍委批準，解放軍於4月24日派空軍飛機向上述三國軍隊緊急援助核酸檢測試劑盒、防護服等疫情防控物資，並派出三支軍隊抗疫專家組，分別赴上述三國開展防疫工作。

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責任編輯：伍樂

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