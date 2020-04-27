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【中國疫情】遊說德政界讚北京抗疫？中使館：「污名化」只會加深成見

國情動向 12:51 2020/04/27

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新冠肺炎席捲全球，西方輿論對中國的抗疫措施看法不一。有消息指，中方企圖遊說德國政界，對中國的抗疫行動發表正面看法。中國駐德國使館否認相關報道，但德國內政部證實了這個消息。中國駐德國使館再次回應稱，「任何『污名化』『政治化』中國抗疫努力與國際合作的言行，只會加深成見，煽動對抗」。

德內政部信件證實 中方鼓勵發放正面信息

據路透社報道，德國內政部發出的一封信件透露，中國外交官曾經接觸德國政府官員，鼓勵當局就北京處理疫情方面，發放正面信息。信件是內政部回應一名綠黨議員Margarete Bause，有關中國外交官是否曾經接觸德國官員的問題，日期是4月22日。

信中表示，有中國外交官曾經提出相關要求，但德國政府未有配合，強調柏林當局肯定中方應對疫情所作的努力，特別是自1月23日以來，即使北京沒有要求這樣做也是如此，並已經告訴中國政府，保持透明度很重要。

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德媒《星期日世界報》（WeltamSonntag）最先報道內政部的評論，但中國駐德國大使館則斥責報道內容不屬實且不負責任。

此外，綠黨議員Margarete Bause接受《星期日世界報》採訪時指出：「內政部的回應再次凸顯德國政府在中國問題上的閃爍其詞。歐盟對外事務部明確地將中國列為在新冠疫情上進行虛假宣傳和散播陰謀論的國家。」

中使館稱 有關報道「老調重彈，毫無證據」

中國駐德國使館26日發表聲明，點名《星期日世界報》「再次發表不實和不負責任的報道，妄稱中方促德政界對中國抗疫積極表態來進行『政治宣傳』『改寫疫情事實』等，老調重彈，毫無證據，充斥著傲慢和良好自我感覺。」

中國駐德國使館表示，中方始終本著公開、透明、負責任的態度，第一時間向世界衛生組織報告疫情，第一時間同各國分享新冠病毒基因序列，第一時間開展疫情防控專家國際合作，第一時間向其他疫情暴發國家伸出援手，為阻止疫情在世界蔓延爭取了寶貴時間。這些客觀事實得到了國際社會的充分肯定和普遍贊賞，不容個別媒體肆意改寫。

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聲明還稱，病毒和虛假信息是共同的敵人，任何「污名化」「政治化」中國抗疫努力與國際合作的言行，只會加深成見，煽動對抗，破壞各國攜手合作的氛圍，降低共同抗疫的戰鬥力。希望個別媒體以抗疫為重，停止拿疫情做政治文章，為全球抗疫做些有益事情。

責任編輯：伍樂

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