【中國疫情】深圳明起對入境旅客集中隔離14日　港人北上注意

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，深圳市政府口岸辦公室宣布，提升防範輸入病例措施；自本周二（28日）早上8時起，經深圳口岸入境的人士，均需在深圳市就地集中隔離醫學觀察14天，呼籲旅客提前作好準備。

深圳市政府口岸辦公室昨晚（26）日晚上發出上述公告，稱根據廣東省疫情防控工作的統一部署，自28日早上8時起，經深圳口岸入境人員，均需在深圳市就地集中隔離醫學觀察14天。

深圳升級措施 防範輸入病例

據了解，深圳市政府上月29日曾表示，當日起所有經深圳口岸入境的人士，要接受核酸檢測，並自費進行隔離，符合豁免隔離或居家隔離條件的人士，就按相關規定執行。

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昨天公布的新隔離措施，比原來的做法進一步升級，不僅要集中隔離14天，且再沒提豁免條款。

另外，深圳當局亦稱會加強在清明期間的防控措施，例如暫停清明期間守靈、告別、集體公祭、骨灰海葬、骨灰樹葬等聚集活動，亦會暫停現場祭掃，關閉墓園、骨灰樓；至於商場、大型連鎖超市、餐館、娛樂場所、圖書館等各類公共場所則會全面開放。

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責任編輯：鄧國強

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