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【新冠肺炎】連續14天無本土個案 陳時中：台灣疫情或6月告一段落

社會熱點 13:05 2020/04/27

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台灣連續14天無新冠肺炎本土確診個案，衛福部長陳時中表示，台灣疫情有可能在6月底告一段落，但全球疫情仍會持續。至於秋冬時期疫情是否死灰復燃，仍需視疫苗研發的情形。

台疫情6月或告一段落 但全球疫情不太可能結束

據中央社報道，衛福部長陳時中上午赴立法院財政委員會，專案報告「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例施行執行情形」，並備質詢。

對於國民黨立委曾銘宗質詢，台灣連續14天沒有新冠肺炎本土確診個案，在沒有突發的情形之下，台灣疫情是否能在6月底告一段落。陳時中指出，這一個時間點確實是有可能的，但他也補充說明，即便台灣疫情趨緩，但是全球的疫情不太可能在6月底就結束。

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曾銘宗進一步詢問，若是台灣的疫情在6月底順利控制住，有沒有可能在秋季或冬季時捲土重來。陳時中坦言，仍要看WHO的抗體無用論，在科學上的驗證成果。

陳時中指出，如果根據科學實證，抗體沒有辦法產生一定的效果，將會對疫苗研發產生一定的影響，如果疫苗無效，那麼疫情在秋冬時再來一次是必然的情形。現在大家對於疫苗的期待度確實下降，但是這都還是要科學驗證，此外相關的藥物研發工作也持續進行。

放寬相關防疫措施正在研議中

至於是否放寬相關的防疫規範，陳時中說明，各方面措施都在研議中，不管是3階段整備方案，或是未來情勢有改進的話，也要根據相關科學證據做一些放寬的準備，這些都有在準備中。

在疫苗方面，台灣衛生研究院院長梁賡義4月9日證實，疫苗經小鼠實驗已成功產生抗體，看似狀況「很不錯」，但實際有多少保護力仍待確認，最快4月底端初步成果。大陸的疫苗研發也有進展。

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中國疾控中心主任高福日前受訪時表示，或許到9月，能有一種在緊急情況下可以使用的新冠病毒疫苗，如果疫情再次大規模爆發，仍處於第二或第三階段臨床試驗的疫苗可以用於特殊群體，例如醫療人員，明年初或能研發出可用於健康人群的疫苗。

責任編輯：尹航

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