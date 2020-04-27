【肺炎疫情】湖北抗疫三個月　孫春蘭率中央指導組離鄂返京

國家衛健委4月26日通報疫情時稱，武漢已實現在院新冠肺炎患者清零。新華社報道，湖北省、武漢市疫情防控已由「應急性超常規」防控向常態化防控轉變。經中共總書記習近平和黨中央批准，國務院副總理孫春蘭率中央指導組於今天離鄂返京。

作為中共中央政治局委員兼國務院副總理的孫春蘭，可以說是中國高層在最前線的代表，在過去三個月扭轉疫情形勢的時間段裏，扮演了重要角色。根據央視新聞27日報道，孫春蘭是在經過中共總書記、國家主席習近平批准後離開的。湖北省、武漢市疫情防控已由應急性超常規防控向常態化防控轉變。

▲ 湖北抗疫三個月，孫春蘭率中央指導組離鄂返京

國家衛健委26日通報疫情時稱，武漢已實現在院新冠肺炎患者清零。官方公布的數據顯示，武漢共有50,333宗感染新冠肺炎，其中3,869人死亡。截至4月27日，該市已無新冠肺炎確診病例。

【肺炎疫情】衛健委：武漢在院新冠肺炎患者清零

澳媒將中國國徽改病毒圖案 駐悉尼領館批「辱華」促道歉

中國大約是在1月下旬逐漸形成了舉國動員抗擊疫情的國家狀態。1月25日，習近平主持召開的中共中央政治局常委會對疫情防控「再研究、再部署、再動員」，並成立「中央應對疫情工作領導小組」，下設「中央赴湖北指導組」。

1月27日，孫春蘭臨危受命作為「中央赴湖北指導組」組長率團抵達武漢市，傳達中南海的部署要求。截至4月27日，孫春蘭在武漢經歷了整整三個月的「抗疫鬥爭」。

【中美角力】中國11月已知新冠病毒？ 耿爽斥蓬佩奧信口開河

【中國疫情】繼李文亮後 再有湖北醫生因「不當言論」被懲處

目前，病毒「纏身」數月的武漢已出現復甦的迹象：各大方艙醫院已於3月全部休倉，政府在4月8日解除封鎖後，武漢逐步恢復對外聯繫。國家衛健委表示，「下一步將落實中央要求，繼續做好外防輸入、內防反彈工作。」

新冠肺炎境外輸入病例在中國成為新的威脅。中國4月27日報告三宗新增確診病例，其中兩宗為境外輸入，一宗本土病例來自黑龍江。最新的官方統計記錄顯示，內地累計確診病例82,830例，4,633人死亡。

【肺炎疫情】防疫漏洞？湖北一無症狀感染者未待出檢測結果就去外地 其後確診

【肺炎疫情】世衛：新冠病毒可能源於動物 非人為操縱或實驗室合成

【新冠肺炎】疫情趨穩 北京明確高考時間 高三學生本月27日返校

多地復工復產 內地經濟很快會恢復？美媒：8千萬人失業僅是剛開始...

責任編輯：游昊雲

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：https://bit.ly/2X5LdZI

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC