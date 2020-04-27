  • 28°C
香港時間 : 2020427日 (一) 15:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【肺炎疫情】湖北抗疫三個月　孫春蘭率中央指導組離鄂返京

社會熱點 14:40 2020/04/27

分享：

國家衛健委4月26日通報疫情時稱，武漢已實現在院新冠肺炎患者清零。新華社報道，湖北省、武漢市疫情防控已由「應急性超常規」防控向常態化防控轉變。經中共總書記習近平和黨中央批准，國務院副總理孫春蘭率中央指導組於今天離鄂返京。

作為中共中央政治局委員兼國務院副總理的孫春蘭，可以說是中國高層在最前線的代表，在過去三個月扭轉疫情形勢的時間段裏，扮演了重要角色。根據央視新聞27日報道，孫春蘭是在經過中共總書記、國家主席習近平批准後離開的。湖北省、武漢市疫情防控已由應急性超常規防控向常態化防控轉變。

湖北抗疫三個月，孫春蘭率中央指導組離鄂返京

國家衛健委26日通報疫情時稱，武漢已實現在院新冠肺炎患者清零。官方公布的數據顯示，武漢共有50,333宗感染新冠肺炎，其中3,869人死亡。截至4月27日，該市已無新冠肺炎確診病例。

【肺炎疫情】衛健委：武漢在院新冠肺炎患者清零

澳媒將中國國徽改病毒圖案 駐悉尼領館批「辱華」促道歉

中國大約是在1月下旬逐漸形成了舉國動員抗擊疫情的國家狀態。1月25日，習近平主持召開的中共中央政治局常委會對疫情防控「再研究、再部署、再動員」，並成立「中央應對疫情工作領導小組」，下設「中央赴湖北指導組」。

1月27日，孫春蘭臨危受命作為「中央赴湖北指導組」組長率團抵達武漢市，傳達中南海的部署要求。截至4月27日，孫春蘭在武漢經歷了整整三個月的「抗疫鬥爭」。

【中美角力】中國11月已知新冠病毒？ 耿爽斥蓬佩奧信口開河

【中國疫情】繼李文亮後 再有湖北醫生因「不當言論」被懲處

目前，病毒「纏身」數月的武漢已出現復甦的迹象：各大方艙醫院已於3月全部休倉，政府在4月8日解除封鎖後，武漢逐步恢復對外聯繫。國家衛健委表示，「下一步將落實中央要求，繼續做好外防輸入、內防反彈工作。」

新冠肺炎境外輸入病例在中國成為新的威脅。中國4月27日報告三宗新增確診病例，其中兩宗為境外輸入，一宗本土病例來自黑龍江。最新的官方統計記錄顯示，內地累計確診病例82,830例，4,633人死亡。

【肺炎疫情】防疫漏洞？湖北一無症狀感染者未待出檢測結果就去外地 其後確診

【肺炎疫情】世衛：新冠病毒可能源於動物 非人為操縱或實驗室合成

【新冠肺炎】疫情趨穩 北京明確高考時間 高三學生本月27日返校

多地復工復產 內地經濟很快會恢復？美媒：8千萬人失業僅是剛開始...

責任編輯：游昊雲

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：https://bit.ly/2X5LdZI 

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

相關文章

【中國疫情】繼李文亮後 再有湖北醫生因「不當言論」被懲處
2020/04/23
【中國疫情】繼李文亮後 再有湖北醫生因「不當言論」被懲處
【中美角力】蓬佩奧稱中國早在11月就知病毒傳人　但除夕始通報世衛（有片）
2020/04/24
【中美角力】蓬佩奧稱中國早在11月就知病毒傳人　但除夕始通報世衛（有片）
【中美角力】中國11月已知新冠病毒？ 耿爽斥蓬佩奧信口開河
2020/04/24
【中美角力】中國11月已知新冠病毒？ 耿爽斥蓬佩奧信口開河
【肺炎疫情】衛健委：武漢在院新冠肺炎患者清零
2020/04/26
【肺炎疫情】衛健委：武漢在院新冠肺炎患者清零
【新冠肺炎】黑龍江又一市爆醫院集體感染 主力收治綏芬河境外輸入確診
2020/04/25
【新冠肺炎】黑龍江又一市爆醫院集體感染 主力收治綏芬河境外輸入確診
政治 疫情 孫春蘭 習近平 中共中央政治局 中國共產黨 武漢 湖北省 中國 肺炎

下一篇文章

【新冠肺炎】連續14天無本土個案 陳時中：台灣疫情或6月告一段落
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【小豬分手】羅志祥被曝愛和兄弟們「多人運動」 好友潘瑋柏私生活引關注
【小豬分手】羅志祥被曝愛和兄弟們「多人運動」 好友潘瑋柏私生活引關注
【新冠肺炎】中美研究：新冠病毒根本如愛滋　能全毀人體免疫系統
【新冠肺炎】中美研究：新冠病毒根本如愛滋　能全毀人體免疫系統
【小豬分手】周揚青偷看手機揭劈腿 網民熱議羅志祥用華為結果就不一樣？
【小豬分手】周揚青偷看手機揭劈腿 網民熱議羅志祥用華為結果就不一樣？
【首富變負翁】手頭緊？王思聰「淪落」遊戲陪練時薪666元
【首富變負翁】手頭緊？王思聰「淪落」遊戲陪練時薪666元
【新冠肺炎】美驚現新冠病毒致腦壞死個案　救活亦恐癡呆失語
【新冠肺炎】美驚現新冠病毒致腦壞死個案　救活亦恐癡呆失語
【N95口罩】美婦戴N95揸車缺氣撞車亡　專家提提你注意這事
【N95口罩】美婦戴N95揸車缺氣撞車亡　專家提提你注意這事