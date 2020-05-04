【全球索償】特朗普打關稅牌　多國向中國索賠豈止775萬億？

▲ 【百國聯軍？】中方斥濫訴，6國向中國索疫情賠償775萬億。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情衍生的外交角力升級，截至目前已有至少8個國家的官方或民間組織，提出向中國索償、要求中方為疫災承擔責任；根據他們表述，索償總金額原本估計隨時達100萬億美元、折合775萬億港幣。但着美國總統特朗普聲言，或動用關稅手段「懲罰」中國，中方面對潛在經濟制裁的壓力，或因此陡增。

中國外交部發言人耿爽日前回應外國就疫情向中國索償時，直指這是濫訴。而根據《外國主權豁免法案》等條款，美國等國家法院很可能不能受理這些指向中國政府的訴訟。

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根據媒體截至5月4日下午報道，已有至少8國的官方或民間機構向中國官方提出訴訟或追責，索償金額原本已可能上百萬億美元，折合775萬億港幣或708萬億人民幣，相等逾7年中國GDP。

但由於特朗普揚言可能動用關稅手段，就疫情蔓延「懲罰」中國，這令問題變得更複雜。中方面對潛在經濟制裁的壓力，或因此陡增。

有輿論形容外國串連向中國索償的行動為「百國聯軍」，但也有指這種說法尚言過其實。

其一：美國

特朗普早前宣稱要就疫情向中國究責，要求賠償。他當地時間3日接受霍士新聞（Fox News）專訪時，再被問及會否使用關稅工具，就新冠肺炎問題稅懲罰中國。特朗普指那將是「終極懲罰」，「關稅至少是最棒的談判工具」。

4月21日，密蘇里州（Missouri）檢察總長施米特（Eric Schmitt）對中國政府、國家衛建委、武漢病毒研究所等部門提起訴訟，要求其賠償因疫情造成的密蘇里州生命和經濟損失。密蘇里州指控中方隱瞞疫情，致令該州蒙受以高達至少數十億美元的經濟損失，要求中國做出金錢賠償，推定賠償金額數十億美元。

4月22日，密西西比州（Mississippi）檢察總長費奇（Lynn Fitch）向聯邦法院控告中國政府隱瞞疫情與涉嫌囤積醫療裝備，向中方追責，未提及金額。

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3月12日，佛羅里達州（Florida）一家法律事務所向中國官方提出集體訴訟，參與的人數號稱已逾1萬人，總計索賠金額約6萬億美元。

3月18日，美國前司法部檢察官，保守法律組織「自由觀察」（Freedom Watch）創辦人克萊曼（Larry Klayman）向德州的聯邦政府提起集體訴訟，指控中國政府等，向其索償20萬億美元。

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其二：英國

4月5日，英國智囊亨利．傑克遜協會（Henry Jackson Society）公佈報告，指稱中方違反國際法，造成疫情全球擴散，給各國帶來重大損失。

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報告建議，國際社會追究中共責任，通過國際法院等10種法律途徑，向中方索賠，以維護基於規則的國際秩序，索賠金額6.5萬億美元。

其三：意大利

4月21日，意大利成立了「向中國政府集體訴訟索償」的聯署網站，預估連署人數將超過50萬人，並計劃索償1000億歐元（約1080億美元）。

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該國消費者權益保護協會（Codacons）也稱，考慮向中方提起訴訟。位於北意知名滑雪勝地柯蒂納戴比索（Cortina d Ampezzo）的「郵務飯店」，已向意大利法院提出對中國衛生部門的賠償訴訟。

其四：德國

4月15日，德國發行量最大的報紙《圖片報》刊文，指責中方未遵守對世界衛生組織（WHO）的信息通報義務，隱匿資訊的行為已違反國際法。

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《圖片報》列出中共應該負擔的「病毒賬單」：詳細算出中國3月、4月份應對德國各行業做出的賠償，初步計算應賠償總額為1490億歐元、約合1602億美元。

其五：埃及

4月7日，埃及律師塔拉特（Mohamed Talaat）向中國駐開羅大使館提起法律訴訟，要中方就肺炎疫情對埃及造成的傷害賠償10萬億美元。

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其六：印度

印度律師協會稱，近日將中國政府告上聯合國人權理事會，要求中方就隱瞞疫情導致病毒全球大流行，追討20萬億美元的賠償。目前，該案件已在美國德州聯邦法院入稟起訴。

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其七：尼日利亞

非洲國家尼日利亞律師團體矛頭指向中國，向法院提出集體訴訟，對中國求償2000億美元。

尼日利亞媒體「每日郵報」（Daily Post）報道，原告代表阿辛傑（Epiphany Azinge）發布聲明說，這些律師要求中國付出這筆鉅款，以賠償「生命損失、經濟遭扼殺、創傷、苦難、社會迷失方向、精神折磨及尼日利亞民眾日常生活所受破壞」。

其八：澳洲

澳洲「太陽先驅報（The Sun-Herald）」報道，超過1000名澳洲人士擬向中國採取索償行動，領導行動的律師說，訴訟索償額逾10萬億澳幣（約6.5萬億美元、50萬億港幣）。「柏曼法律事務所」（The Berman Law Group）首席策略師阿爾特斯（Jeremy Alters）說，假使中國立即反應，勢必可以改變疫情對全球人口的整個影響範疇。

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按以上表述，可計算金額約49.5萬億美元，如再加上美國密蘇里州宣稱的數十萬億美元（介），總索償金額恐上百萬億美元、即折合約港幣約775萬億元。

但當然，上述索償額雖然巨大，但法律界人士卻認為，訴訟沒有可操作性；以美國司法系統為例，外國政府在美國享有「主權豁免」（sovereign immunity），法院很難受理指向中國主權政府的官司。

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中國外交部發言人耿爽在例行記者會上表示，新冠肺炎疫情發生以來，中國政府及時向世衛組織以及包括美國在內的有關國家和地區通報疫情信息，分享病毒基因序列，積極回應各方關切，加強同國際社會合作。他強調，這些訴訟是濫訴。

本報記者：程國知

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