「全世界女人都想嫁到中國」　揭新一波自High文來歷

內地微信平台上多次爆出有爭議的文章，繼「某國疫情肆虐，華商太難」、「某國渴望回歸中國」後，「外國女子想嫁到中國」類文章再引關注。網民戲稱，「全世界的女性，其實都有著同一個夢想，那就是：嫁到中國。」據悉，「嫁到中國」類文章因涉及誇大不實，近來開始被刪除，但部份文章還是可搜到。

有觀點指出，「嫁到中國」類文章披著正能量的外衣，暗推非理性民族主義思潮，助長了不健康的社會集體心理。

中國有錢又環境好 男性還有樓

據內地澎湃新聞，以「都想嫁到中國」為關鍵詞搜索，在微信文章檢索頁面能檢索到近百篇文章。文章標題大都為「我是越南女人，我想嫁到中國」，「蒙古美女為什麼都想嫁到中國來？」之類。被點名的還包括俄羅斯、烏克蘭、日本、緬甸等國。

這些文章的內容都提到，中國環境好、人均GDP高、女孩嫁到中國會有房、老公會主動做家務、公婆幫忙做事。其中，有關蒙古女性想嫁到中國文章更稱「蒙古太窮」、「人均GDP才1,000美元」、「貧富差距很大」、中國男人的質量普遍都要比蒙古高」等。在表示南韓女性想嫁到中國的文章中，還提到中國的男女平等做得比南韓好。

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與此前「某國疫情肆虐，華商太難」的克隆文章不同的是，「嫁到中國」類文章內容敘述上未發現明顯複製、套用文案現像，但講述主題均相同。微信方面表示，此類文章與惡意營銷的微信公眾號文章性質不同。「微信後台檢索出30多篇內容相似，但只是類似觀點表達不同」。

至於「嫁到中國」文章的發布者，也不像「回歸中國」體那樣集中在一些以營利為目的企業微信公眾號，而是較為分散，其中包括一些個人型公眾號。

文章並非複製 背後主體較分散

微信團隊4月17日曾針對公號系列違規文章回應稱，微信一直在主動清理類似的、借疫情營銷、編造整合虛假信息、煽動公眾情緒的文章。1月1日至4月16日，微信平台刪除涉嫌誇大誤導文章約9,000篇，限制能力或封禁公眾號2,500個；刪除謠言類文章6,915篇，限制能力或封號20,000個。

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部份「嫁到中國」體文章近日也開始被刪除，但並沒有被刪除殆盡。像是用「朝鮮（北韓）姑娘想嫁到中國來」在微信上搜索，部份公眾號的相關文章還是存在。

據內地民政部2019年4月公布，隨著改革開放的深入推進，每年平均有4萬內地居民與外國人、港澳台居民、華僑締結姻緣。各級民政部門將維護跨國婚姻、兩岸婚姻和兩地婚姻當事人合法權益與塑造中國政府良好形象結合起來，積極開展婚姻家庭交流，增進不同國家、不同地區政府和人民對中國的了解。但數據並未提到，與內地男性喜結連理的外國女子究竟有多少。

責任編輯：費風

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