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碧咸老婆申請政府補助被批  內地網友卻表同情

社會熱點 15:43 2020/04/27

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隨著英國新冠疫情的蔓延，很多人無法繼續工作，政府也出台了一系列補助措施。據《每日郵報》報道，46歲的維多利亞·碧咸（Victoria Beckham）也跟風將30名員工放假回家領政府補助金，這一舉動引來社會各界的批評嘲諷，導致她的生日慶祝活動也被迫中斷。但想不到內地大部分網友對碧咸嫂大表同情，「想不到英國人也仇富」。

據報道，英國政府在3月下旬宣布將給因疫情而無法工作的所有員工發放80%的薪水，上限為每人每月2500英鎊（約2.2萬人民幣）。這本是一件好事，然而攤到了家族資產高達3.35億英鎊（約30億人民幣）碧咸一家就出事了。

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起因是維多利亞認為自己的品牌VB公司目前也陷入困境，於是將30名員工放假回家，領取政府支付的80%薪水，自己只需補足剩余20%薪水就皆大歡喜了，然而這一做法被媒體報道出來之後引發了各界批評與嘲諷。人們普遍認為，作為億萬富豪兼知名人士在這種非常時期，還要厚顏申請政府資金，使用納稅人的錢，實在說不過去。不過在碧咸嫂的立場，認為自己並沒有做錯什麼。

據悉，維多利亞本打算用4月17-19日三天時間好好地慶祝自己的46歲生日，她的朋友通過直播給她搞了一個線上生日派對，維多利亞也開心的將蛋糕和與家人的合影分享到社交平台。然而19日一大早，媒體就將她申領政府補助金支付薪水的事曝光出來，引發爭議。據消息人士稱，維多利亞的生日慶祝活動就這樣戛然而止了，當天的氣氛緊張的可怕，公關團隊緊急商議對策，一片忙亂。

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報道還稱，維多利肯定很不爽，多年來，她多年來從來沒有被公眾如此批評過。據稱，公關團隊建議維多利亞不要再在網絡上炫耀自己奢華的生活方式，果然最近一周再也沒發過，進行冷處理。

不過，內地網友對此卻有不同看法，大部分網民同情碧咸嫂的遭遇。有網民稱「這是她身為僱主的權穌，也該享有政府補助，她可有繳稅」，也有網民指，「仇富心理作崇！如果人家申請紓困金符合規定呢？」

當然，中國人隔岸觀火，想法與外國人肯定不同，主要是碧咸在中國有不少擁躉，並在中國設有中文官方網站，愛屋及烏下連帶碧咸嫂也受益。

責任編輯：高青

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