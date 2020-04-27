疑出軌網紅張大奕惹禍！蔣凡被踢出阿里合夥人身份

內地電子商務平台阿里巴巴，今公佈針對公司最年輕合夥人、被捲入出軌醜聞的淘寶兼天貓總裁蔣凡的調查結果。調查發現，蔣凡雖在商業決定上沒問題，但因「個人家庭問題處理不當，引發嚴重輿論危機」，決定對他重罰，包括取消他的合夥人身份、記過、降職至副總裁，及取消上一年度的所有獎勵。

阿里巴巴今公佈對蔣凡事件的調查、處理結果，調查組指出，蔣凡在涉及與他傳出出軌醜聞、擁逾900萬粉絲頂級網紅張大奕的商業決定，如投資張女任大股東的如涵電商，以及涉及張女的所有淘寶、天貓店舖時，未出現任何利益輸送行為。

不過，調查組認為，蔣凡在公司擔任要職，但在個人家庭問題處理不當，引發嚴重輿論危機，給公司聲譽造成重大影響，決定對他重罰。即日起取消阿里合夥人身份、職級從M7（集團高級副總裁）降級到M6（集團副總裁）以及取消上一財年度所有獎勵。

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阿里網站提到，合夥人制度「幫助我們更好地管理業務，而夥伴關係的同行性質使高級管理人員能夠協作並超越官僚機構和等級制度」。集團對合夥人加入準則十分嚴格，如2010年阿里巴巴合夥人制度在管理團隊內部試行時，現時集團主席張勇還不具備資格，直到經過多年磨練後，才終於被認可為「阿里人」，成為合夥人之一。

80後蔣凡為內地網紅經濟代表人物，畢業於內地名校復旦大學計算機系，2013年加入阿里，分別於2017年、2019年分別被委任為淘寶、天貓總裁，去年底再分管阿里媽媽事業群，被稱為阿里巴巴「最年輕合夥人」，更被視為是阿里巴巴CEO接班人的熱門人選。

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不過，今年4月擁22萬粉絲的蔣凡太太以「花花董花花」的微博賬號發文，怒批網紅張大奕：「這是第一次，也是最後一次警告你，再來招惹我老公，我就不客氣了，老娘也不是好惹的。望自重，好自為之！」事件引發網民熱議，內媒不斷追訪，蔣凡之後在阿里的內聯網發帖，對傳言帶來的不好影響道歉，並請求公司對自己展開調查。

然而，看熱鬧的網民則指，這個劇情如同在南韓、港台等地熱播的話題劇《夫妻的世界》十分雷同，劇中正宮為反擊丈夫與小三，展開絕地復仇計劃，讓網民看了直呼過癮。

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責任編輯：游昊雲

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