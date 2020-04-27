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【原油寶】投資者擬集體訴訟 中行指暫不追繳欠款或納入徵信

經濟脈搏 16:46 2020/04/27

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中行（03988）原油寶事件持續發酵，內媒估計投資者總體損失超過90億元，大批投資者向國家信訪局、銀保監投訴，更有逾1000人計劃向中行展開集體訴訟。內媒最新報道，中行暫不會向投資者追繳欠款，也不會將其納入徵信。

投資者總體損失規模應或逾90億元

《中國證券網》表示，目前中行仍未對「原油寶」投資者追收欠款，或將有關欠款記錄納入個人信貸。另有媒體報導稱，有中行員工致電投資者表示，總行決定暫時不追繳原油寶保證金欠款，同時暫時不納入徵信。該員工並表示，強平問題官方已有答复，最終處理結果還需等總行確定，此外還詢問投資者「到20%強平價格能否接受」。

中行尚未對外公布產品損失及受影響投資者規模，《彭博》引述消息人士報道，在更多中國銀行分行上報「原油寶」數據後，統計投資者的損失，估計已由最初估計的6億元（人民幣，下同）升至逾70億元。而據內媒財新報導，估計中行原油寶客戶總體損失規模應不少於90億元。報道指，中行原油寶客戶有6萬餘戶，投資者保證金42億元全部損失，還「倒欠」中行保證金逾58億元。

【油價暴跌】原油寶勁蝕 曝風控重大缺陷兼用人「才不配位」

據報不少內地「原油寶」投資者，已就事件向國家信訪局投訴，有部分人接獲回覆簡訊，表示已轉交銀保監及中行跟進。銀保監地方分局的回覆短訊也稱，已經收悉「原油寶」理財糾紛的投訴資料，已轉送給中國銀行當地分行辦理。

官媒早先評論：原油寶風險極高 應盡快整頓

投資者質疑，原油寶無論從設計、銷售到操盤都出現缺陷，甚至質疑這個產品的存在本身就是錯誤：原油寶更像是一個以「理財產品」包裝的模擬期貨產品，而現行法律規定商業銀行不得直接參與期貨交易，中行涉嫌違法。另外，中行指原油寶是R3級（平衡型）的中等風險產品，但投資者卻血本無歸兼大幅倒蝕，這也與風險測評結果不符，反映中行從來無預計過油價會有負數的一日。

《人民日報》旗下人民網早前評論指，「原油寶」是風險極高的期貨產品，看似是金融創新產品，但實際是遊走在監管灰色地帶的金融產品，對於存在無限虧損風險的「原油寶」等產品，應該盡快清理整頓，將倉位對沖歸零。

官媒批原油寶「遊走在監管灰色地帶」 應「對沖歸零」

責任編輯：費風

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