中共中聯部諷特朗普「消毒劑療法」：這樣就不會傳播病毒、謊言和仇恨

新冠肺炎疫情仍未平息。美國總統特朗普23日提出研究在體內注入消毒劑，或用紫外光或強光射向身體以殺死新型冠狀病毒。儘管他於翌日澄清，相關言論只是「嘲諷」不友好的媒體，仍引起輿論嘩然。主管中共黨際外交的中共中央對外聯絡部發言人亦對此發表推特諷刺，「（特朗普）總統是對的。消毒劑是一種有效的殺死病毒的方法。」

諷刺應用消毒劑漱口 才不會傳播仇恨和謊言

中聯部發言人胡兆明26日發布推特（Twitter）稱：「（特朗普）總統是對的。一些人確實需要注入消毒劑，或者至少用消毒劑來漱口，這樣他們在交談時就不會傳播病毒、謊言和仇恨。」

隨後，他再發推文表示，「（特朗普）總統是對的。消毒劑是一種有效的殺死病毒的方法，而且比戴口罩爭議更小。順便提及，中國是世界上最大的消毒劑出口國。如果美國消毒劑出現短缺，大可以從中國進口。」

【中美角力】美2月初就有新冠肺炎死者 《環球時報》胡錫進籲世衛調查

【中美角力】中國11月已知新冠病毒？ 耿爽斥蓬佩奧信口開河

【中美角力】蓬佩奧稱中國早在11月就知病毒傳人 但除夕始通報世衛（有片）

【中美關係】特朗普回應密蘇里州控告中國「瞞疫情」：不會是最後一樁

事實上，中國外交部門的官員近期多以言論惹火的「戰狼外交」而出名。作為中聯部發言人、中聯部信息傳播局局長的胡兆明是在本月2日開通推特賬號，首條推文即表示，中共已與超過100個國家的230多個政黨聯合呼籲，敦促各國秉持「人類命運共同體」意識合作抗疫。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC